Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2025 yılında yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, '2025 yılı Melikgazi yılı olacak demiştim ve bunu hayata geçirdik. 2026 yılında ise Melikgazi, şahlanarak daha da büyüyerek ve daha da parlayarak devam edecek. Melikgazi'de birçok projenin açılışını ve temelini atmaya devam edeceğiz.' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi'de 2026 yılının çok daha güzel gelişmelere sahne olacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, '2025 yılını geride bırakıyoruz. '2025 yılı Melikgazi yılı olacak' demiştim ve bunu hayata geçirdik. 2025 yılı bizi çok heyecanlandıran, birçok projenin başlangıcının yapıldığı yıl oldu. Melikgazi Belediyesi olarak 2025 yılında yaptığımız hizmetlerimizi kısaca özetleyecek olursak saatlerce konuşacağımız birçok konu var. Ama bunların arasında en önemlisi Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olmamız. Bu kapsamda 6 yıl içerisinde 26 adet okul yaptık. 2025 yılında bu okulların bir kısmı açıldı. Okullarımızdan en önemlisi Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi. Açılışını yaptık, şu anda 50 öğrencimiz İngilizce hazırlık sınıfında burada eğitim alıyor. Bu öğrencilerimiz inşallah ilerde Türkiye'nin geleceğine hitap edecek.

Bir diğer önemli projemiz de Çarşı Melikgazi. Çarşı Melikgazi'de sözleşmelerin bir kısmını imzaladık, inşallah en kısa zamanda sizlerin hizmetine açılacak. En çok okul yapan belediye haricinde en çok kütüphane yapan belediye olduğumuzu da vurgulamak istiyorum. 18 adet Akıl Küpü Kütüphanesi yaptık ve yaklaşık 73.000 üyeye ulaştık. Gençlerimiz bizim kütüphanelerimizde konfor içerisinde derslerine çalışıp; sınavlarına hazırlanıyor. Bu kütüphanelerimizin sayısı daha da artacak. Sağlık bizim için çok önemli. Aile sağlık merkezi konusunda ise 'Melikgazi'de artık aile sağlık merkezi ihtiyacı kalmayacak' demiştik; sözümüzü tuttuk. Ayrıca birçok sosyal tesisimizi sizlere kazandırdık. Melikgazi olarak tarihi eserlere çok önem veriyoruz. En önemli restorasyon çalışmalarımızdan biri olan Gön Han'ı ayağa kaldırdık. 520 yaşındaki bir eser yeniden dirildi. 2026 yılında Gön Hanı sizlerle buluşturarak burada farklı etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Köşk Medrese restorasyon çalışmamız ise 2025 yılının en önemli projelerinden. 700 yıldan fazla ayakta kalan Köşk Medrese, kapılarını yeniden açarak sizlere hizmet vermeye başladı. 2026 yılı ise burasının daha aktif kullanıldığı bir yıl olacak.' dedi.

Yapılan projeleri sıralarken ilçede en çok önem verdikleri çalışmaların başında parklar ve ağaçlandırma çalışmaları geldiğini hatırlatan Başkan Palancıoğlu, 'Sloganımızı artık herkes biliyor. 'Fidan değil ağaç dikiyoruz.' Melikgazi'de 10-15-20 yaşında hatta 30 yaşında çınar, ıhlamur ve meşe ağaçlarını ilçemize dikerek; uzun yıllar ağacın büyümesini beklemeden zamandan kazanmış olduk. İnşallah 2026 yılında da yine ağaçlandırma ve park bahçe çalışmalarımız hızla devam edecek. Son 6 yılda 336 adet park yaptık. Dolayısıyla vatandaşlarımız da artık biliyor ki Melikgazi Belediyesi sadece fidan dikmiyor ağaç dikiyor.' diye ifade etti.