Kayseri Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca muhtarlarla kurduğu güçlü iletişim ağı, dijital dönüşüm çalışmaları ve sahaya dayalı hizmet anlayışıyla dikkat çekti.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 'uç beyleri' olarak tanımladığı mahalle muhtarlarıyla birlikte yürütülen çalışmalar, şehrin her noktasında hizmet kalitesinin artmasına katkı sağladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan 711 mahalle muhtarının tamamı için mahallelerini gösteren coğrafi ve teknik içerikli haritalar bastırılarak muhtarlara teslim edildi. Bu çalışma, muhtarların sahadaki hizmet koordinasyonunu daha etkin yürütmelerine katkı sağladı.

2024-2025 yılları içerisinde Büyükşehir Belediyesi Evrak Kalemi, Beyaz Masa ve Flexcity sistemi üzerinden Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü'ne toplam 2 bin 365 adet muhtarlık talebi ulaştı. Gelen talepler, Flexcity yazışma sistemi aracılığıyla konu başlıklarına göre ayrıştırılarak ilgili birimler ve kurumlara iletildi. Sonuçlanan taleplerin büyük bölümü ilgili birimlerin çalışma raporlarına yansıdı.

MUBİS ile Muhtar Taleplerinde Dijital Dönem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık Daire Başkanlığı ile Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı iş birliğinde geliştirilen MUBİS - Muhtarlık Bilgi Sistemi, 2025 yılında hizmete alındı. Sistem üzerinden ilk muhtar talebi 23 Temmuz 2025 tarihinde oluşturuldu. Muhtarların bilgisayar ve cep telefonlarına yüklenen MUBİS sayesinde taleplerin neredeyse tamamı dijital ortamdan alınmaya başlandı. Bugüne kadar sistem üzerinden 1.002 adet muhtar talebi alınarak ilgili birimlere havale edildi ve tüm talepler değerlendirilerek muhtarlara geri dönüş sağlandı.

2025 yılı içerisinde ilçe muhtarlarının tamamı ayrı ayrı ziyaret edilerek istişarelerde bulunuldu. İl merkezindeki muhtarların da tamamı muhtarlık binalarında ziyaret edilerek hem MUBİS sistemi hakkında geri bildirimler alındı hem de sahadaki ihtiyaçlar yerinde tespit edildi. Ziyaretlerin ilçelerde de devam edeceği belirtilirken, bu çalışmalarla sosyal ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Öte yandan Muhtarlık Daire Başkanlığı'na bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında çalışan personele 6 iş başı eğitimi, 18 ilk yardım eğitimi ve 27 temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. Tehlikeli sicil kodlarında çalışan personele 1739 sağlık muayenesi yaptırılırken, 17 temel ilk yardım eğitimi verildi. Yıl içerisinde saha denetimleri yapılırken, uzmanlar tarafından günü birlik kontroller devam etti. Belediye personelinin tamamına dair muayene, tedavi, iş ve işlemlerine yönelik 3 revir ve mobil sağlık aracı ile hizmet verildi.

Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü, 2026 yılında da çalışmalarını artan bir kararlılıkla sürdürecek. 711 mahalle muhtarının talepleri doğrultusunda mahallelerin sorunları, eksikleri ve ihtiyaçları tespit edilerek ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde çözüme kavuşturulacak. Büyükşehir Belediyesi, muhtarlarla birlikte hareket ederek Kayseri'nin kalkınmasına katkı sunmaya devam edecek.