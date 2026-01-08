Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tarihi eserlerin korunması, fonksiyon yüklenmesi ve yaşatılması kapsamında yürütülen çalışmalarla bugüne kadar 8 eserin restore edilerek hizmete kazandırıldığını ve bu çalışmaların ödüllerle taçlandırıldığını söyledi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu yıl ise Kayseri'nin ilk medresesi olan Hoca Hasan Medresesi'nin restorasyonuna başlanarak yapının yeniden ayağa kaldırılacağını ifade etti.

Alınan her ödülün yeni projeler için önemli bir motivasyon kaynağı olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, 'Tarihi yapıların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için yürüttüğümüz çalışmalar, aldığımız ödüllerle taçlandırılmaktadır' dedi.

Kayseri'nin ilk medresesini de şehre kazandıracaklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, şehrin merkezinde yer alan Hoca Hasan Medresesi'nin mülkiyet kamulaştırma sürecinin tamamlandığını ve kazı çalışmalarının devam ettiğini belirterek, 'İnşallah bu yıldan itibaren restorasyon çalışmalarına başlayarak burayı yeniden ayağa kaldıracağız. Sahabiye Medresesi'nde olduğu gibi Hoca Hasan Medresesi'ni de Kayseri'nin kültür hazinesine yeniden kazandırmış olacağız' diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, bu süreçte emeği geçen Kentsel Tasarım Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ederek, 'Eserlerin korunması, fonksiyon yüklenmesi ve yaşatılması konusunda 8 yıldır özveriyle yürütülen bu çalışmalar, bölgemizin tarihi mirasına verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Bu hassasiyetimiz geçmişte olduğu gibi gelecekte de devam edecektir. Yok olmuş ancak izleri bulunan tarihi yapıların gün yüzüne çıkarılması için çalışmalarımız sürecektir' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi tarafından bugüne kadar restorasyonu tamamlanarak hizmete açılan 8 eser arasında General Emir İlkokulu, Güneşli Jandarma Konağı, Himmetdede Mescidi, Kalaycıoğlu Mescidi, Çandır Camii, Arabidin Mescidi, Hızır İlyas Köşkü ve Akçatepe Çeşmesi yer alıyor.