Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kocasinan'daki okulları ziyaret edip Öğretmenler Günü'nü kutlayarak kırk yıllık hatırı bulunan Türk kahvesi hediye etti.

KAYSERİ (İGFA) - Her zaman olduğu gibi bu anlamlı günde de öğretmenlerin gönüllerini fetheden Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, her daim eğitimin ve eğitimcilerin yanında olduklarını vurguladı.

Sahabiye Mahallesi'ndeki Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, öğretmenlerle bir araya gelip Öğretmenler Günü'nü kutladı. Kocasinan'daki tüm öğretmenlere özel olarak hazırlandığı, kırk yıllık hatırı bulunan Türk kahvesi hediye eden Başkan Çolakbayrakdar, öğretmenlerin gönlünü fethetti.

Samimi sohbetlerin olduğu toplantıda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, 'İlkokul öğretmenim Mehmet Esmer ve bütün öğretmenlerimiz benim için çok kıymetli ve değerlidir. İlkokul eğitimi çok önemlidir. Okumayı, yazmayı ve hayata dair birçok şeyi ilkokulda öğreniyorsunuz. Özellikle öğretmenlerimizin öğretmiş olduğu erdemli ve iyi insan olabilme, millî ve manevi değerlere sahip olabilme, kardeşlik ve arkadaşlık gibi birçok şeyi ilkokulda öğreniyorsunuz. Öğrenciler, öğretmenlerin elleriyle şekilleniyor.' dedi.