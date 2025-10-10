Kayseri Kocasinan Belediyesi, ilçede yaşayan 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ve engelli olup da yemek yapabilecek durumu olmayan 228 vatandaşa her gün 4 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor. Yaptığı örnek çalışmalarla büyüklerin gönlünü kazanan ve hayır dualarını alan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Hizmet etmek, gönüllere dokunmaktır. Kocasinan'da kimseyi yalnız bırakmıyoruz; dualarla büyüyen bir belediyeyiz.' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalara imza atan Kocasinan Belediyesi, ilçede yalnız yaşayan, yemek yapma imkânı bulunmayan yaşlı ve engelli vatandaşlara sıcak yemek hizmeti sunuyor. Gıda mühendisleri gözetiminde belediye yemekhanesinde hijyenik koşullarda hazırlanan yemekler, her gün belediye ekiplerince vatandaşların evlerine ulaştırılıyor.

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilediklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, 'Kocasinan Belediyesi olarak hayatın her alanında vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. Hemşehrilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak ve yüzlerini güldürmek için yoğun gayret gösteriyoruz. Bir yandan rutin belediyecilik faaliyetlerini sürdürürken diğer yandan da sosyal belediyeciliği en üst seviyeye çıkardık. Vatandaşlarımıza en iyisini sunmak için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz' diye konuştu.

Sosyal belediyecilikte de birçok projeyle Türkiye'ye öncülük ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, 'Genç-yaşlı, kadın-erkek fark etmeksizin 7'den 70'e herkese ulaşmaya çalışıyoruz. İlçemizde engelli olup da yemek yapamayan ve yalnız yaşayan 65 yaş üzeri 228 kişiye haftanın yedi günü sıcak yemek ikram ediyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın gönüllerine dokunmak ve onların dualarını alabilmektir' ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi tarafından sürdürülen hizmetten yararlanan vatandaşlar ise memnuniyetlerini dile getirerek, 'Başkanımızdan Allah bin kere razı olsun. Haftanın yedi günü sıcak yemek evimize geliyor. Bundan büyük bir hizmet olamaz' dedi.