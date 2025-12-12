Batman Kozluk Devlet Hastanesi, diyaliz hizmetlerini daha kaliteli ve verimli sunmak amacıyla 2 yeni diyaliz cihazını daha bünyesine kattı. Alınan yeni cihazlarla birlikte hastanede toplam 5 diyaliz cihazı ile böbrek hastalarına hizmet veriliyor.

BATMAN (İGFA) - Hastane Başhekimi Dr. Fırat Güneş, yapılan cihaz takviyesinin hastaların konforunu artıracağını belirterek, 'Diyaliz hastalarımıza daha iyi hizmet vermek ve tedavi süreçlerini daha konforlu hale getirmek için iki yeni cihaz kazandırdık. Mevcut cihazlarımızla birlikte Kozluk genelindeki tüm hastalarımıza daha verimli ve güvenli bir hizmet sunacağız.' dedi.

İlçe genelinde kayıtlı 12 diyaliz hastasının bulunduğunu ifade eden Dr. Güneş, hastalara aralıklı seanslarla günde ortalama 16 saat diyaliz hizmeti verdiklerini söyledi.