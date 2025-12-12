İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Güzelbahçe'de sahildeki trafik sıkıntısına son verecek 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı'nın ilk etabında çalışmalar tamamlandı. Başkan Mustafa Günay, meclis üyeleri aldı yolda yürüyerek, Cemil Başkana teşekkür etti.

İZMİR (İGFA) - 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı'nın bir buçuk kilometrelik İstikbal Caddesi ile Seferihisar Caddesi arasındaki bölümü trafiğe açıldı.

24 buçuk metre genişliğinde çift gidiş çift geliş olmak üzere dört şeritle araç trafiğine hizmet veren yolda açıklama yapan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, 'Yılların büyük sorununu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Dr. Cemil Tugay neşteri vurarak çözdü' dedi.

'ÇÖZÜLEMEYEN SORUNU ÇÖZDÜ'

Birçok belediye başkanın seçim bildirgelerinde olmasına rağmen vaat edildiği halde çözülemeyen bu yolun probleminin çözüldüğünü söyleyen Başkan Günay sözlerine şöyle devam etti; 'Saygıdeğer İzmirliler sevgili Güzelbahçeliler; Güzelbahçe'nin 50 yıldır bekleyen ve trafiğini rahatlatacak olan yarayan kanası olan ve adı da 75. yıl Cumhuriyet bulvarı olan caddemiz, her gelen Büyükşehir belediye başkanı adayımızın seçim beyannamesinde olmasına rağmen yapılmayan 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı şu anki mevcut Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Cemil Turgay tarafından yapılarak Güzelbahçe halkına hediye etmiştir. Güzelbahçe yollarıyla, caddeleriyle, parkları, sahil düzenlemeleriyle birlikte İzmir'in parlayan yıldızı. Bu hizmeti bizlere kazandıran Cemil Başkanımıza canı gönülden kutluyor, teşekkür ediyoruz' diye konuştu.

Başkan Günay, Güzelbahçe Belediye meclis üyelerini yanına alarak birlikte yolda yürüyüp, açılışını yaptılar.