ANKARA (İGFA) - Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme süreci resmen başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ ile işveren tarafını temsil eden TİSK'i 12 Aralık saat 14.00'te yapılacak toplantıya davet etti. Bakanlığın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantının, komisyonun yeni üye yapısıyla yapılması bekleniyor.

Komisyon, milyonlarca çalışanı doğrudan, toplumun genelini ise dolaylı olarak etkileyecek yeni asgari ücreti belirlemek için aralıksız çalışacak.

Mevcut uygulamada asgari ücret brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, net 22 bin 104 lira 67 kuruş seviyesinde bulunuyor.

Bir işveren için asgari ücretin toplam maliyeti ise 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşu brüt maaş, 4 bin 95 lira 87 kuruşu SGK primi, 520 lira 11 kuruşu ise işveren işsizlik sigorta fonu katkısından oluşuyor.

Komisyonun yeni ücret için yapacağı görüşmelerin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.