Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, çevreyi koruyan dijital fatura uygulamasını aboneler için daha erişilebilir kılmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Dijital faturaya geçen aboneler, su tüketimlerini daha sağlıklı takip edebilecekleri 'su karnesi'ne anında erişim sağlayabiliyor. Bu özellik sayesinde aboneler, kendi tüketimlerini mahalle ortalamalarıyla karşılaştırarak su kullanım alışkanlıklarını gözden geçirme fırsatı elde ediyor. Böylece hem bireysel farkındalık artıyor hem de su tasarrufuna katkı sağlanıyor.



SU TASARRUFU VE ÇEVRE KORUMAYA DESTEK



Küresel iklim değişikliğinin etkilerinin her geçen gün arttığı günümüzde su kaynaklarının korunması büyük önem taşıyor. İSU, dijital fatura uygulamasıyla kâğıt tüketimini ortadan kaldırarak karbon ve su ayak izinin azaltılmasına katkı sağlıyor. Su karnesi ile tüketim farkındalığının artırılması da su tasarrufunun teşvik edilmesine olanak tanıyor.