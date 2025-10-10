Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Engelsiz Taksi' hizmeti ile yaşar ve şair kızının her gün Kocaeli Kitap Fuarı'na ulaştığını söyleyen Ayşe Sezgin, Başkan Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

KOCAELİ (İGFA) - Çocuk, genç, yetişkin her yaştan vatandaşın akın ettiği ve kendine dair bir şeyler bulduğu Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl 'Anadolu Mayası' temasıyla 15. kez düzenleniyor. 4 Ekim Cumartesi günü kapılarını açan Uluslararası 15. Kitap Kocaeli Fuarı'nda çeşitli etkinliklerin yanı sıra düzenlenen açık hava sineması da büyük ilgi görüyor.

SENA, HER GÜN ENGELSİZ TAKSİ İLE FUARA GELİYOR

Fuar binlerce vatandaşın ziyareti ile renklenirken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin engelli vatandaşlar için hizmete aldığı engelsiz taksi de çalışmalarını sürdürüyor. Engelli bireyleri Kocaeli Kitap Fuarı'na taşıyan Engelsiz Taksi, engelli bireylerin de fuarı görmesini sağlıyor. Sabah saatlerinde evlerinden alınan engelli bireyler, akşam ise yine engelsiz taksi aracılığıyla evlerine bırakılıyor.

KİTAPLARLA MORAL BULUYOR

Engelsiz Taksi aracılığıyla Kocaeli Kitap Fuarı'nın keyfini çıkaran ve kitapların dünyasına adım atan 35 yaşındaki yazar ve şair Sena Sezgin de burada çok keyifli vakit geçiriyor. Yazar ve şair Sena Sezgin, Kitap Fuarı'nın son gününe kadar burada olmak, hem okurlarıyla buluşmak hem de bu güzel ortamı doyasıya yaşamak istiyor istiyor. Annesi Ayşe ile babası Salih Sezgin'in refakat ettiği Sena, kitapların dünyasına girerek moral buluyor.

Engelsiz Taksi ile kızı Sena Sezgin'e refakat eden Anne Ayşe Sezgin, Engelsiz Taksi için duygularını dile getirerek, 'Sonsuz bir memnuniyet duyuyoruz. Başta Tahir Başkanımız olmak üzere bu alanda çalışan tüm şoför arkadaşlarımız, görevlerini hakkıyla yerine getiriyor. Hepsinden ayrı ayrı memnunuz. Allah razı olsun kendilerinden. Bu hakikaten ülkemiz ve şehrimiz adına çok örnek bir hizmet. Bu hizmetin daha da geniş çapta verilmesini temenni ediyoruz. Rabbim yardımcıları olsun. Sonsuz teşekkür ediyorum' dedi.