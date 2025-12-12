Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sahne alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Klasik Türk Müziği Korosu, 'Sonbahar Şarkıları' konseriyle İzmirliler ile buluştu.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, müzikseverlere Klasik Türk Müziği Korosu eşliğinde unutulmaz bir akşam yaşattı. 'Sonbahar Şarkıları' temalı konser, mevsimin hüzünlü ve romantik ezgilerini sanatla buluşturdu.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, şef Hüseyin Tolu yönetimindeki 120 kişilik dev koro, Türk müziğinin hüzzam, nihavend, kürdilihicazkar makamlarının seçkin eserlerini seslendirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Klasik Türk Müziği Korosu'nun sunduğu bu özel etkinlik halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenirken, salonu dolduran sanatseverler hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti.