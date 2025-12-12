Türkiye Otizm Meclisi ile 100'den fazla dernek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na çıkarma yaptı. Bursa'dan da 3 dernek, sorunlar ile ilgili raporu Bakanlığa sundu.

BURSA (İGFA) - Sivil toplum kuruluşlarının Başkent çıkarmasını değerlendiren Özel Eğitim Gerektiren Çocuk Hakları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Akyıldız, verilen sözlerin sıkı takipçisi olacaklarını söyledi.

TOPLANTI VERİMLİ GEÇTİ

Türkiye Otizm Meclisi ve Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkan 100'den fazla üye derneğin yöneticileri, Başkent Ankara'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göztaş ile bir araya geldi. Bursa'dan Özel Eğitim Gerektiren Çocuk Hakları Derneği Başkanı Hüsamettin Akyıldız, Bursa Otizmli Bireyler ile Anneleri Yardımlaşma Derneği (BOBAYDER) Başkanı Kıymet Bilici ve Mavi Yaşam Otizm Derneği Başkanı Halit Yaşar toplantıya katıldı.

'VERİLEN SÖZLERİN SIKI TAKİPÇİSİYİZ'

Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan ve Bakanlık bürokratlarının da yer aldığı toplantının verimli geçtiğini dile getiren Özel Eğitim Gerektiren Çocuk Hakları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Akyıldız, 'Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Gülyurt ve Bakanlık çalışanlarının da yer aldığı buluşmada, her bir dernek hazırladığı raporu Bakanlığa sundu. Ulusal Otizm Eylem Planı doğrultusunda yapılanlar ve yapılacak olanların yanı sıra karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Özellikle 18 yaş üstü otizmli gençlerin istihdamı için, İş ve Yaşam Merkezlerinin tüm ülke geneline yaygınlaştırılması ile ilgili görüş paylaşıldı. Sayın Bakan'a yakın ilgisi için teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte ise toplantıda verilen sözlerin sıkı takipçisi olacağız. Organizasyonda emeği geçen herkese, özellikle Türkiye Otizm Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Avukat Sayın Sedef Erken'e teşekkür ediyorum.' diye konuştu.