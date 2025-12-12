Resmi Gazete'de yayımlanan kararla dokuz üniversiteye yeni rektör ataması yapıldı. Atamalar Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.

ANKARA (İGFA) -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalara ilişkin kararlar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre 9 üniversitenin rektörlüğüne yeni isimler atandı.

Atamalar kapsamında Altınbaş Üniversitesi'ne Prof. Dr. Cemal İbiş, Antalya Belek Üniversitesi'ne Prof. Dr. Abdullah Kuzu, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ne Prof. Dr. Faruk Yiğit, Ege Üniversitesi'ne Prof. Dr. Musa Alcı, İzmir Bakırçay Üniversitesi'ne Prof. Dr. Rasim Akpınar ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu rektör olarak görevlendirildi.

Ayrıca Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'ne Prof. Dr. Hasan Uslu, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne Prof. Dr. Mehmet Görmez ve Uşak Üniversitesi'ne Prof. Dr. Ahmet Demir atandı.

Kararlar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.