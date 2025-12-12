Konya Büyükşehir Belediyesi, spor ve sürdürülebilir ulaşım alanındaki vizyoner yatırımlarının karşılığını uluslararası alanda bir kez daha aldı.

KONYA (İGFA) - 2023 yılında Türkiye'de ilk, Avrupa'da ise ikinci şehir olarak 'Dünya Spor Başkenti' seçilen Konya, şehirde her geçen gün güçlenen bisiklet kültürü ve artan bisiklet altyapısı yatırımları sayesinde Avrupa Spor Şehirleri ve Başkentleri Federasyonu tarafından '2026 Avrupa Bisiklet Başkenti' ilan edildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen törende Konya'ya verilen '2026 Avrupa Bisiklet Başkenti' unvanı, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru'ya takdim edildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'Konya'nın bisiklet başarısı Avrupa'da tescillenmiştir. Bu önemli unvanı almamızda emeği geçen ekip arkadaşlarıma ve bisiklet kültürünü benimseyen tüm Konyalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum' dedi.

'BİSİKLET KÜLTÜRÜNÜ BENİMSEYEN KONYALI HEMŞEHRİLERİME TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2023 yılında Türkiye'de ilk Avrupa'da ise ikinci şehir olarak 'Dünya Spor Başkenti' seçilmesinin ardından '2026 Avrupa Bisikleti Başkenti' ünvanını taşıyacak olmanın da mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Bu önemli unvanın Konya'nın uzun yıllardır sürdürdüğü planlı ve kararlı çalışmaların bir sonucu olduğunu vurgulayan Başkan Altay, 'Yıllardır hayata geçirdiğimiz bisiklet yolları, bisiklet tramvayı, bisiklet paylaşım sistemleri ve farkındalık projeleriyle bu alanda örnek bir şehir haline geldik. 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti unvanı, şehrimizin uluslararası alandaki marka değerini daha da artıracaktır. Konya'nın bisiklet başarısı Avrupa'da tescillenmiştir. Bu önemli unvanı almamızda emeği geçen ekip arkadaşlarıma ve bisiklet kültürünü benimseyen tüm Konyalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Konya'mız ve ülkemiz için hayırlı olsun' diye konuştu.

BRÜKSEL'DEKİ AVRUPA PARLAMENTOSU'NDA DÜZENLENEN TÖRENLE TAKDİM EDİLDİ

Başkan Vekili Koru da törende yaptığı açıklamada, 'Bugün Avrupa Bisiklet Başkenti olarak onurlandırılmamız, yıllardır süregelen çabalarımızı taçlandıran bir dönüm noktasıdır. Konya, bu unvanı taşımakla kalmayacak; bisiklet kültürüne katkı sunmaya, iyi uygulamalar geliştirmeye ve şehirlerarasındaki iş birliğini güçlendirmeye devam edecektir' dedi.

2026 YILI BOYUNCA BİSİKLET TEMALI ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Konya, 2026 yılı boyunca Avrupa Komisyonu, UNESCO, ve ACES iş birliğiyle düzenlenecek ulusal ve uluslararası etkinliklerle, bisiklet dostu şehir vizyonunu tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyor.