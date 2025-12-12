Tokat İl Genel Meclis Başkanı Ali İhsan Gürel, 2025 yılı çalışmalarını değerlendirerek yol, altyapı ve mücavir alan düzenlemeleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN ALİ İHSAN GÜREL'' KÖY MÜCAVİR ALAN SINIRLARINI GENİŞLETECEĞİZ''

Tokat İl Genel Meclis Başkanı Ali İhsan Gürel, Anadolu Basın Yayın Birliği ve Haber60 Gazetesi İmtiyaz Sahibi Yakup Orakçı'nın ev sahipliğinde İsli Demlik'te ağırlandı. Toplantıya Tokat Birleşmiş Medya Ortaklarından Kemal Özdilek, Yeniçağ Gazetesi Tokat Temsilcisi Kenan Kayhan ile Çamağzı Köyü Muhtarı Salih Güngör, Avşarağzı Köyü Muhtarı Muhittin Kapucu, Kızılöz Köyü Muhtarı Sıtkı Mutluyıl, Tahtoba Köyü Muhtarı Mevlüd Kipsöz, Aluç Köyü Muhtarı Hakkı Uzun, Yatmış Köyü Muhtarı Serdar Şanalmış, İhsaniye Köyü Muhtarı İbrahim Arslan, Dereağzı Köyü Muhtarı Mehmet Tekin, Tekneli Köyü Muhtarı Hakan Hikmet Köten ve Uğrak Köyü Muhtarı Fatih Çetin, Gökdere Havzası Dernek Başkanı Ramazan Çakmak katıldı. Toplantıda ayrıca İl Genel Meclis Üyesi Yusuf Avşar ve İl Genel Meclis Üyesi Halil İbrahim Demir de hazır bulundu.



'2025 YILINA İŞ MAKİNESİ ALIMIYLA GİRDİK, KARLA MÜCADELEDE BÜYÜK AVANTAJ SAĞLADIK'

Toplantıda konuşan Tokat İl Genel Meclis Başkanı Ali İhsan Gürel, 2025 yılı çalışmalarına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Başkan Gürel, 2024 yılının sonunda yaklaşık iki yüz elli milyon liralık yatırımla iş makinelerinin yenilendiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: '2025 yılına, biliyorsunuz, bir iş makinesi alımıyla girdik. 2024 yılının sonunda yaklaşık iki yüz elli milyon liralık bir yatırımla iş makinelerimizi yeniledik ve bu yenilenme özellikle kış aylarında bize çok büyük fayda sağladı. Karla mücadele çalışmalarında önemli avantaj elde ettik.'



'2025 YILINI YOL SENESİ İLAN ETTİK VE ÜÇ YÜZ YİRMİ KİLOMETRE YOL YAPTIK'

Başkan Gürel, İl Özel İdaresi olarak 2025 yılını yol senesi ilan ettiklerini belirterek yatırımların kapsamını şöyle anlattı: 'Grup yollarımızı yapacağımızı açıkladık ve tüm meclis üyelerimizle birlikte bu yönde karar aldık. Bunu başarabilmek için borçlanma bütçesi dahil olmak üzere kendi bütçemizi bu hedefe göre şekillendirdik. Toplamda üç yüz yirmi kilometrelik yol yaptık. Tüm ilçelerimizde bu çalışma çok yüksek düzeyde farkındalık oluşturdu. Gittiğimiz her ilçede vatandaşlarımız ve muhtarlarımız teşekkürlerini iletiyorlar. Çünkü bugüne kadar üç yüz yirmi kilometre yolun bir yılda yapılması hiç mümkün olmamıştı; biz bunu başardık.'

Gürel, yapılan yolların yüzde doksan ila doksan beş oranında grup yolu olduğunu, parke döşeme çalışmalarında da dokuz yüz bin metrekarelik rekor seviyeye ulaşıldığını söyledi. Altyapıda ise iki yüz seksen kilometre temiz su hattı, yüz yirmi kilometre kanalizasyon hattı ve yüz kırk kilometre kapalı sulama borusu döşendiğini belirtti.





'2026 YILINI PARKE YILI İLAN EDİYORUZ'



Gürel, tek eksik kalan konunun parke tesisi olduğunu vurgulayarak şunları dile getirdi: 'Sadece bir sözümüzü bu yıl yerine getiremedik: parke tesisi. Bu nedenle 2026 bütçesini hazırlarken bu sözümüzü yerine getirmek amacıyla 2026 yılına parke tesislerini kurarak girmeye karar verdik. Niksar parke tesisi ihalesini yaptık. Merkezde mevcut parke tesisimizin yenilenmesiyle ilgili de bütçemizi oluşturduk ve 2026 yılının hemen başında, ocak ayında ihalesi yapılarak yeni parke tesisimiz kurulacak. Nasıl ki 2025 yılını 'yol yılı' olarak ilan ettiysek, 2026 yılını da 'parke yılı' ilan ediyoruz.'



Başkan Gürel, 2026 yılı bütçesinde üç yüz elli milyon liranın tarımsal hizmetlere, üç yüz milyon liranın altyapıya ve sekiz yüz milyon liranın yol yatırımlarına ayrıldığını ifade ederek Tokat'ın yatırım oranı açısından Türkiye'de üst sıralarda olduğunu söyledi.



KARLA MÜCADELEDE TAM KADRO HAZIRLIK



Gürel, yaklaşan kışla ilgili hazırlıkların tamamlandığını vurgulayarak: 'Yeni iş makineleriyle karla mücadelede büyük avantaj sağlıyoruz. Daha önce dört-beş günde tamamlanan çalışmalar artık bir iki günde bitiyor. Emekli olan operatörlerin yerine yeni operatörler alıyoruz. Kar yağmadan önce tüm kadro sahada hazır olacak. Araçlarımız ne kadar yeni olursa olsun, operatör o aracı kullanamaz sa kar temizlenemez. Bu nedenle operatörlerimizin emeği büyük.' dedi.





KÖYLERDE MÜCAVİR ALAN BEKLENTİSİ: 'ÇALIŞMALAR TAMAMLANMAK ÜZERE'

Toplantıda yer alan muhtarlar, pandemi sonrası köylere artan dönüş nedeniyle mücavir alan sınırlarının genişletilmesi konusunu gündeme getirdi.

Başkan Gürel, Tokat'ın tarım kenti olmasının getirdiği avantaj ve kısıtlamalara işaret ederek: 'Tokat'ta tescilli yedi büyük ova bulunuyor. Bu büyük ova alanlarına inşaat yapılamıyor. Köy gelişim alanlarıyla ilgili çalışmayı geçen yıl başlattık ve tamamlanmak üzere. Ancak bunun İl Toprak Kurulu ve bakanlık onay süreçleri var.' dedi.

İmar Yetkisi Kanunu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçtiğini, Resmî Gazete'de yayımlandıktan sonra İl Genel Meclisinin imar yetkisinin genişleyeceğini belirten Gürel, kentteki altı yüz dokuz köyün tamamı için tek tek çalışma yürütüldüğünü ve vatandaşlardan sabır istediklerini vurguladı.