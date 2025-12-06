Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, 2025 yılının Kasım ayında 859 olaya müdahale etti.

KAYSERİ (İGFA) - Yangınlardan kurtarma operasyonlarına, trafik kazalarından su baskınlarına kadar sorumluluk alanına giren her konuda fedakârca görev yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, aynı zamanda binlerce vatandaşa verdiği eğitimlerin yanı sıra titiz denetimlerle de risklerin minimize olmasını sağlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 17 istasyon, 57 araç ve 341 personelden oluşan itfaiye teşkilatı, Kasım ayı boyunca 523 yangın, 257 kurtarma, 78 trafik kazası ve 1 su baskınına başarılı bir şekilde müdahale ederek toplamda 859 itfai olayda hızlı, etkin ve titiz bir şekilde görev yaptı.

İtfaiye ekipleri itfai olaylara müdahale çalışmalarının yanı sıra 5 bin 172 vatandaşa eğitim verirken, 109 denetim gerçekleştirerek yangın güvenliği ve afet farkındalığı konularında da aktif rol oynadı.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini öncelik haline getiren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, doğal afetlerden teknik kurtarmalara kadar geniş kapsamlı görevlerini, disiplinli ve özverili bir şekilde sürdürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla daha da güçlendirilen Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, modern araçları ve profesyonel kadrosu ile Kayseri merkez başta olmak üzere tüm ilçelerde ve ihtiyaç duyulan her bölgede, olaylara anında ve etkili müdahale sağlayarak örnek bir başarı grafiği ortaya koyuyor.