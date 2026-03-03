İzmir'de Bornova Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün araç filosunu güçlendirmek amacıyla 9 yeni aracın Devlet Malzeme Ofisi üzerinden satın alınması oybirliğiyle kabul edildi.

İZMİR (İGFA) -Bornova Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Nevzat Kavalar Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün araç filosunun güçlendirilmesine yönelik gündem maddesi oybirliğiyle kabul edildi.

KULLANIM ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN ARAÇLAR YENİLENİYOR

Hukuk, Plan ve Bütçe ile Ulaşım Komisyonları tarafından ortaklaşa hazırlanan ve oybirliğiyle uygun bulunan rapor doğrultusunda; belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli sürdürülebilmesi amacıyla kullanım ömrünü tamamlayan bazı çöp kamyonları ile açık kasa çift kabin kamyonetlerin yenilenmesine karar verildi.

Bu kapsamda, 2026 yılı bütçesinin T cetvelinde yer aldığı üzere 5 adet 8 metreküp kapasiteli çöp kamyonu ile hacimli atıkların toplanmasında kullanılmak üzere 4 adet açık kasa çift kabin kamyonetin Devlet Malzeme Ofisi üzerinden satın alınması kararlaştırıldı. Toplam 9 yeni araç Temizlik İşleri Müdürlüğü envanterine kazandırılacak.

'TEMİZLİK VE GERİ DÖNÜŞÜM BİRLİKTE YÜRÜMELİ'

Bornova Belediye Başkan Ömer Eşki, daha temiz bir kent hedefi doğrultusunda araç filosunun güçlendirilmesinin önemli bir adım olduğunu belirterek, çevre politikalarının sadece temizlik hizmetiyle sınırlı olmadığını vurguladı. Eşki, geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması, hacimli atıkların düzenli toplanması ve çevre bilincinin artırılmasıyla Bornova'da sürdürülebilir bir temizlik anlayışını kalıcı hale getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Yeni araçların özellikle mahallelerde hizmet hızını artırması ve hacimli atık toplama süreçlerini daha düzenli hale getirmesi bekleniyor.