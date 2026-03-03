Kayseri Talas Belediyesi'nin ramazan ayına özel hazırladığı kültür ve sanat etkinlikleri bu hafta sonu da yine dolu dolu geçti. Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programlarda cumartesi akşamı çocuklar tiyatro ile buluşurken, pazar gecesi sevilen sanatçı Resul Aydemir sahne aldı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediyesi tarafından organize edilen ve Yaşam Sanat Tiyatro Akademisi'nin sahneye koyduğu 'Bir Palyaço Hikâyesi' adlı çocuk oyunu, salonu dolduran minik izleyicilere eğlence dolu anlar yaşattı. Renkli sahneler ve eğlenceli diyaloglarla ilerleyen oyun, verdiği anlamlı mesajlarla da dikkat çekti.

Oyun sonunda sahneye çıkan Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çocuklara hitaben yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: 'Sevgili çocuklar hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Sanat yönetmeni Orhan Bak ve değerli ekibine teşekkür ediyorum. Oyunda anlatılan derslerle çok anlamlı mesajlar verdiler, teşekkür ediyorum. Ramazan etkinliklerimiz devam ediyor. Öncelikle anne ve babalarınıza bize güvendikleri için teşekkür ediyorum. Bugünlerde bir kişisel gelişim kitabı okuyorum. Orada anne ve babanın belki de birinci görevi, çocuklarının iyi yaşayacakları ortamlar sağlamak diyor. Belki de bu yüzden burada anlamlı bir akşam geçirdik.'

Başkan Yalçın ayrıca Talas Belediyesinin kültürel projelerine de değinerek, 'Biliyorsunuz Çanakkale Müzesi ve Tıpkı Basım Mushaflar Kur'an-ı Kerim Müzesi'ni bavul müzeye çevirdik. Otobüslere yerleştirilen eserler program sonunda kapıda ziyaretinize sunuldu.' dedi.

Program sonunda çocuklar, sahne heyecanının ardından kapı girişinde kurulan 'bavul müze'yi gezerek tarih ve kültürle buluştu.

PAZAR GECESİ RESUL AYDEMİR RÜZGÂRI

Hafta sonunun ikinci gününde ise sahne Resul Aydemir'indi. Sevilen ezgileriyle Ramazan akşamına manevi bir atmosfer kazandıran Aydemir, seslendirdiği eserlerle dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Salonu dolduran vatandaşlar, ilahilere ve ezgilere hep bir ağızdan eşlik etti.

Talas Belediyesinin Ramazan etkinlikleri, her hafta sonu çocuk programları ve teravih sonrası sahne organizasyonlarıyla ilçe sakinlerini aynı gönül ikliminde buluşturmaya devam ediyor. Talas'ta Ramazan, kültür, sanat ve maneviyatın iç içe geçtiği anlamlı buluşmalarla yaşanıyor.