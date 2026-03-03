Pazaryeri ilçesinde Ramazan ayının manevi iklimi, aynı sofrada buluşan 400 öğrencinin dualarıyla taçlandı. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen yazı kapsamında hayata geçirilen program doğrultusunda düzenlenen iftar, paylaşma ve dayanışma ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Belediyesi ile Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde organize edilen program, Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Öğrenciler, öğretmenler ve okul yöneticilerinin katıldığı iftar programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından sahnelenen Hacivat ve Karagöz gösterileri, öğrencilerin neşesine neşe kattı. Salonu dolduran çocukların yüzlerindeki tebessüm, Ramazan'ın en güzel tablosunu oluşturdu.

Programa; Muhammet Mustafa Kara, Zekiye Tekin, Yaşar Karabey, Serdal Şimşek ve Mahmut Ekinci de katılarak öğrencilerle aynı sofrayı paylaştı.

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Ramazan ayının toplumsal dayanışmayı güçlendiren en özel zaman dilimlerinden biri olduğunu vurgulayarak, devletin ve milletin gücünün birlik ve beraberlik ruhundan geldiğini ifade etti. Gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetişmesinin en büyük temennileri olduğunu dile getirdi.

Öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti belirten Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise çocukların yüzündeki tebessümün en büyük mutlulukları olduğunu ifade ederek, bu tür organizasyonların yalnızca bir iftar programı değil, gönüllerin buluşması olduğuna vurgu yaptı.

Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen program, öğrencilerin neşesi ve protokol üyelerinin yakın ilgisiyle sona erdi.