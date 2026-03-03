​Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, yoğun yağışlar nedeniyle evleri kullanılamaz hale gelen bir aileye yeni bir yaşam alanı sundu. Saruhanlı ilçesinde ikamet eden aile, Büyükşehir'in desteğiyle daha güvenli bir yuvaya kavuştu.

MANİSA (İGFA) - ​Manisa Büyükşehir Belediyesi, hem altyapı hizmetleri hem de sosyal projeleriyle vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Son olarak Saruhanlı ilçesi Kemiklidere Mahallesi'nde yaşayan ve bölgede meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu evleri ağır hasar alan aile için belediye ekipleri seferber oldu. Güvenlik riski nedeniyle tahliye edilen ailenin barınma sorunu hızla çözüldü.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, ailenin sağlıklı koşullarda yaşamını sürdürebilmesi amacıyla teknik incelemeler yapıldı. Ekiplerin yürüttüğü hummalı çalışma sonucu; alandaki molozlar temizlendi, temel betonu atıldı ve altyapı hazırlıkları tamamlandı. Ardından yeni bir yaşam konteyneri alana yerleştirilerek barınma ihtiyacı kısa sürede çözüme kavuşturuldu. Sürecin devamında ailenin beyaz eşya ve mobilya ihtiyaçları da Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ekiplerin gayretli çalışmasıyla aile için kısa sürede güvenli bir yaşam alanı oluşturduklarını belirterek, halkın ihtiyaç duyduğu her alanda gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Yeni yuvalarına kavuşan aile üyeleri, yaşadıkları mağduriyetin ardından kendilerine uzanan yardım eli için büyük mutluluk duyduklarını ifade ederken, evlerinin çökme riskine karşı hızla hareket eden Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Başkan Besim Dutlulu'ya teşekkür etti.