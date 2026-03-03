Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, merkezi yemekhanede düzenlenen iftar programında öğrencilerle bir araya geldi. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen buluşmada birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu ön plana çıktı.

AĞRI (İGFA) - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, iftar programında öğrencilerle birlikte oruç açtı. Ramazan ayının paylaşma ve kardeşlik duygularını güçlendiren özel bir zaman dilimi olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin, üniversite olarak öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Prof. Dr. Gülçin, Ramazan ayı boyunca öğrencilere sunulan ücretsiz iftar yemeği hizmetine katkı sağlayan üniversite personeline ve İbrahim Çeçen Vakfı'na teşekkür etti.

Programa Rektör Yardımcıları, üniversite üst yönetimi, İbrahim Çeçen Vakfı Ağrı Temsilcisi Güven Karakaya ile çok sayıda öğrenci katıldı.