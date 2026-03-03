Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ağrı Ceza İnfaz Kurumu'nda düzenlenen iftar programında, adli erkan ve infaz koruma personeli bir araya geldi.

AĞRI (İGFA) - Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iftar programında, kamu kurumları arasındaki koordinasyon ve dayanışma vurgulanırken, ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin özverili çalışmalarına dikkat çekildi. İftar sonrasında mahkûmlarla da bir araya gelinerek kurumda yürütülen hizmetler hakkında yetkililerden bilgi alındı.

Cezaevi hizmetlerini büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getiren başsavcılık personeli ve infaz koruma memurlarına görevlerinde kolaylık ve başarı dilekleri iletildi.

Programda Ramazan ayının birlik ve kardeşlik ruhuna vurgu yapılarak, 'Rabbim birliğimizi daim eylesin' temennisi paylaşıldı.