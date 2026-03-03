İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Alikahyalı vatandaşlarla Alikahya Fatih Sultan Mehmet Bulvarında gerçekleştirilen iftar programında bir araya geldi

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Mahalle İftarlarına aralıksız devam ediyor.

İftar programı son olarak Alikahya Atatürk Mahallesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Bulvarında gerçekleştirildi. Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yanı sıra İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri Nilgün Yılmaz, Celal Hülür, Ayşe Fatmagül Terzi, İlker Ulusoy, Ordu Gölköy Düzyaylalılar Derneği Başkanı Necati Akgün, Alikahya Merkez Mahalle Muhtarı Recep Kahveci, Fatih Mahalle Muhtarı Yunus Arıcan, Atatürk Mahalle Muhtarı Selçuk Marul ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar sonrasında konuşan Başkan Hürriyet, 'Hanelerinize huzur, sofralarınıza bereket diliyorum. Mahalle iftarlarımız geleneksel hale geldi. Bu sene de aynı sofra etrafında buluşmak nasip oldu. Şimdiden bayramınızı kutluyorum. Nice bayramlara erişmek nasip olsun. Birlik ve beraberliğimiz bu mübarek ayda devam etsin. Çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyoruz. Kendi öz gücümüzle üretmeye çalışıyoruz. Aşevimizle, Kent Lokantalarımızla halkımıza daha fazla hitap etme gayretindeyiz' dedi.

Her akşam 5 ayrı noktada iftar verildiğini anımsatan Başkan Hürriyet, 'Derneklerimize ve STK'larımıza ücretsiz yer tahsisi ve yemek ikramlarımızı yapıyoruz. Ramazan ayı bereket ayı ve paylaşma ayı. Her geçen gün hizmet kalitemizi ve alanımızı arttırıyoruz' dedi.

Programda muhtarlar adına söz alan Alikahya Atatürk Mahalle Muhtarı Selçuk Marul, iftar programında emeği geçen herkese teşekkür etti.