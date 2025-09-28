Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2025 Para Okçuluk Dünya Şampiyonası’nda dünya ikincisi olma başarısı gösteren Spor A.Ş. sporcularından Kenan Babaoğlu’nu ve takım arkadaşı Öznur Cüre Girdi’yi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri’de sportif faaliyetleri gerçekleştiren ve destekleyen Başkan Büyükkılıç, bir taraftan amatör sporculara ve tüm vatandaşlara spor hizmetlerini ulaştırırken, öte yandan ise profesyonel sporcuların yetişmesi için de her kulvarda onlara katkı sağlıyor.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Spor A.Ş. aracılığı ile her türlü spor etkinliklerinin yanı sıra proje ve kursların gerçekleşmesini sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu doğrultuda Kayseri’yi 2024 Avrupa Spor Şehri haline getirirken, Altın Bayrak elde eden Kayseri’nin, Avrupa Spor Başkenti olması için de çalışmalarına hız veriyor.

Söz konusu süreçte Büyükşehir Spor A.Ş. de profesyonel sporcularını şampiyonalara götürürken güzel haberler getirmeye de devam ediyor.

Bu anlamda 2025 Para Okçuluk Dünya Şampiyonası’nda dünya ikincisi olan Spor A.Ş. sporcularından Kenan Babaoğlu ve takım arkadaşı Öznur Cüre Girdi, büyük bir başarıya imza atarken, Büyükkılıç da bu başarıyı tebrik etti. Başkan Büyükkılıç konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “2025 Para Okçuluk Dünya Şampiyonası’nda dünya ikincisi olan gururumuz, sporcumuz Kenan Babaoğlu’nu ve takım arkadaşı Öznur Cüre Girdi’yi yürekten tebrik ediyorum, onlara teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemizin ve şehrimizin, örnek, genç sporcuları, başarılarınızın devamını diliyorum, alnınızdan öpüyorum” ifadelerinde bulundu.