İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünün, Plajyolu’nda düzenlediği “Nefes Al İzmit” yoga programına Cumhuriyet Mahallesi sakinleri yoğun ilgi gösterdi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Nefes Al İzmit” yoga programının eylül ayı etkinliği, Cumhuriyet Mahallesi Plajyolu Marten Tenis Kulübü yanında gerçekleştirildi.

SAĞLIKLI YAŞAM VE DOĞRU NEFES TEKNİKLERİ

Etkinlikte, uzman yoga eğitmenleri Sevda Kırlı ve Betül Aka, her yaş ve seviyeye uygun bir akış sundu. Etkinlik kapsamında sağlıklı yaşamın önemi ve doğru nefes alma teknikleri katılımcılarla paylaşıldı. Açık havada gerçekleşen yoga buluşmasına vatandaşların ilgisi yoğun oldu.