Sosyal belediyecilik anlayışıyla Beştepeler'de hizmet veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kedi Bakım Evi, sokak kedilerinin tedavi, barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yönetiminde sokak hayvanlarının korunması ve yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Beştepeler bölgesinde 2009 yılında faaliyete geçen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kedi Bakım Evi, sokak kedilerine güvenli bir rehabilitasyon alanı sunuyor.

Toplam 500 metrekarelik alanda hizmet veren Kedi Bakım Evi, 100 metrekare kapalı ve 400 metrekare açık bölümden oluşan yaşam alanıyla dikkat çekiyor. 200 kedi kapasitesine sahip tesiste, klinik ve iki adet yoğun bakım ünitesi bulunuyor. Bu birimlerde, şehrin 16 ilçe belediyesinin ekipleri tarafından sokaktan alınan yaralı, hasta ve bakıma muhtaç kedilerin tedavi ve rehabilitasyon süreçleri titizlikle yürütülüyor.

Kedi Bakım Evi'ne getirilen hayvanların gerekli bakım ve iyileştirme işlemleri tamamlandıktan sonra, sağlıklı yetişkin kediler doğal yaşam alanlarına geri bırakılıyor. Yavru kedilerin ise sahiplendirme süreçleri yürütülerek sıcak bir yuvaya kavuşmaları sağlanıyor.

Vatandaşlar, her gün 13.00 ile 15.00 saatleri arasında tesisi ziyaret ederek kedilerle vakit geçirebiliyor ve yavru kedileri sahiplenebiliyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, can dostlarının yaşam haklarına sahip çıkmayı sürdürüyor.