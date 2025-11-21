Bunlar da ilginizi çekebilir

Kent Lokantalarında vatandaşlara sunulan yemeklerin sağlıklı ve güvenilir olmasına büyük önem verdiklerini söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, doğal üretimle elde edilen tarım ürünlerinin sofralara ulaştırılmasını sürdüreceklerini belirtti.

Hasadı yapılan ilaçsız ıspanaklar özenle toplanarak, vatandaşlara düşük ücretlerle sağlıklı gıda hizmeti sunan Kent Lokantalarına gönderildi.

Bu kapsamda son olarak Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 10 dönümlük tarlasında ekilen ıspanak tohumları, hiçbir tarım ilacı kullanılmadan tamamen doğal yöntemlerle yetiştirildi.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, ata tohumlarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla iştiraki olan Gazi Tarım A.Ş iş birliğinde çeşitli projeler hayata geçiriyor.

