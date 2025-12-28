ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Aralık Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara'nın güney ve doğusu (Bilecik hariç), Orta Karadeniz kıyıları, Kütahya, Eskişehir, Giresun, Trabzon, Şanlıurfa çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinde yağmur ve sağanak beklenirken; Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ankara, Çankırı ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Yağışların; Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Rize, Ağrı, Iğdır, Muş, Batman, Mardin, Siirt çevreleri ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağış ve yoğun kar şeklinde olması beklenirken, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği, kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don, İç Anadolu'da ise pus ve yer yer sis görüleceği tahmin edildi.

Rüzgar; Marmara ve Batı Karadeniz kıyıları ile Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli esecek.

Meteoroloji, kuvvetli yağış, fırtına ile buzlanma ve don riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması çağrısında bulundu.