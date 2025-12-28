Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Kalıcı Konutlar 1. Bölge mevkisinde seyir halinde olan Düzce Ulaşım'a ait halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otobüste bulunan yolcular, tedbir amaçlı sağlık ekiplerince kontrol edilirken, kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Kazanın ardından trafik ekiplerince yapılan denetimde, toplu taşıma aracının dört lastiğinin de yaz lastiği olduğu belirlendi. 1 Aralık itibarıyla zorunlu hale gelen kış lastiği uygulamasına rağmen otobüsün uygun olmayan lastiklerle trafiğe çıkması, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Mahalle sakinleri ve görgü tanıkları, toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerin artırılması gerektiğini vurgulayarak yaşanan duruma tepki gösterdi.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlatırken, yetkili kurumların da ihmalle ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.