Bursa'da beklenen kar yağışının etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi daha önce planladığı tüm hazırlıkları devreye alarak yağışın etkili olduğu 10 ilçe ve 51 mahallede karla mücadele çalışmalarına başladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve 17 ilçede aynı anda başlatılan karla mücadele çalışmaları kapsamında, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması için tüm birimleri ile 7/24 teyakkuz halinde çalışmalarına başladı.

203 Araç ve 1021 Personelle Kesintisiz Müdahale

Bursa Büyükşehir belediyesi ekipleri, kar yağışının etkili olduğu Osmangazi ve Gemlik'te 2'şer, Kestel'de 8, Gürsu ve Mustafakemalpaşa'da 3'er, İnegöl'de 14, İznik'te 6, Keles'te 3, Büyükorhan'da 6, Orhaneli'de 4 mahalle olmak üzere toplam 10 ilçe ve 51 mahallede çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Ana arterler başta olmak üzere sahada konuşlanan 1021 personel, 203 iş makinesi ve kar küreme aracı, karla kaplanan yollara hızla müdahale ediyor. Buzlanma riskine karşı ambarlarda hazır bekletilen 14 bin 250 ton tuz ile 30 ton solüsyon da stratejik noktalarda kullanılmaya başlandı.

Raylarda ve Yollarda 'Sıfır Aksama' Hedefi

Ulaşım güvenliğini en üst seviyede tutan Büyükşehir Belediyesi, BursaRay hatlarında donma riskine karşı makas ısıtma sistemlerini aktif hale getirdi. Gece boyunca hat güvenliğini sağlamak amacıyla kontrol trenleri seferlerini sürdürürken, toplu taşıma filosundaki tüm otobüslerin kış koşullarına uygunluğu yeniden denetlendi. Sosyal belediyecilik kapsamında ise BURFAŞ, yolda kalabilecek vatandaşlar için 1 saat içinde 2 bin kişilik sıcak yemek dağıtabilecek şekilde hazır kıta bekletiliyor.

Çalışmaları AKOM merkezinden takip eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kar yağışının başlamasıyla birlikte tüm önlemlerin devreye alındığını belirtti. Başkan Bozbey, kar yağışının başlamasıyla ekiplerin her türlü senaryoya hazırlıklı olduğunun altını çizerek, 'Şu an itibarıyla tüm ana yollarımız açık ve ekiplerimiz sahada aktif mesai yapıyor. Bursalı hemşehrilerim hiç endişe etmesin. Ekiplerimiz görevlerinin başında. Vatandaşlarımızdan ricamız, ulaşımda toplu taşımayı tercih etmeleri ve özel araçlarında mutlaka kış lastiği bulundurmalarıdır'dedi

Hava koşulları nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlar, ALO 153 Halk Masası veya 444 16 00 numaraları üzerinden Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ulaşabilirler.