İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kent gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çöp bertaraf süreci, Kent Lokantaları, Alsancak Limanı, genç işsizliği ve hükümetten beklenen yatırımlara ilişkin açıklamalar yapan Tugay, 'Biz yerel sorunları birer birer çözüyoruz. Ancak Ankara'da, merkezi hükümetin kararlarını bekleyen pek çok konu var. İkinci çevre yolu ve yıllardır beklenen metro projeleri hükümetin sorumluluğunda. İzmir'in çöp tesisi, su ihtiyacı gibi sorunlarının siyasi polemiklere malzeme edilmemesi gerekiyor' dedi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka Nergiz Mahallesi İZMAR şubesinin açılışının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni yılla birlikte Harmandalı Çöp Depolama Tesisi için bakanlığın verdiği geçici sürenin sona ereceği, yeni bir başvuru olup olmadığına yönelik bir soruya cevap veren Başkan Tugay, 'Bizim özel bir başvuru yapmamıza gerek yok. Bakanlık İzmir'in ihtiyaçlarını gayet iyi biliyor. Yeni çöp tesisleri ile ilgili biz başvurularımızı yaptık. Bakanlığın değerlendirmesinde. Sorun olacak bir durum yok. Bakanlık ne karar verirse ona uyacağız' dedi.

'Halkın gerçek sorunları konuşulmuyor'

Kent gündeminde bazı başlıkların sürekli tekrarlandığını belirten Tugay, siyasetin algı oluşturma çabaları üzerinden yürütülmesini eleştirdi. Halkın gerçek sorunlarının konuşulmadığını ifade eden Tugay, yoksulluk, işsizlik ve eğitim sorunlarına dikkat çekti. Üniversite mezunu gençlerin önemli bir bölümünün iş bulamadığını belirten Tugay, bu sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı. İzmir'de çöp tesisi, su ihtiyacı gibi konuların siyasete malzeme edilmemesi gerektiğini ifade eden Tugay, 'Bize, halkın sorunlarını çözen bir iktidar, bir siyaset lazım. Bize hikaye anlatmayı bıraksınlar. Biz yerel sorunları zaten birer birer çözüyoruz. Ancak Ankara'da, merkezi hükümetin kararlarını bekleyen pek çok konu var. İkinci çevre yolu ve yıllardır beklenen metro projeleri hükümetin sorumluluğunda. İyi niyetle çalışmaya, katkı vermeye çalışan siyasetçiler var ancak sosyal medyada şov yapmaya çalışanlar da var. Onların karşılaştırmasını halkımız yapacaktır. Biz görevimizi en iyi şekilde yapmak, İzmir'in sorunlarını çözmek için çalışmaya devam edeceğiz ' diye konuştu.

'Talep olması halinde açılabilir'

Kent lokantalarına ilişkin konuya da açıklık getiren Tugay, yeni lokanta açılmayacağı yönünde bir sözünün olmadığını söyledi. Talep olması hâlinde kent lokantalarının açılabileceğini belirten Tugay, esnafa zarar vermeyecek bir denge gözetildiğini ifade etti.

'Limanın özelleştirilmesine karşıyım'

Alsancak Limanı'nın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tugay, limanın özelleştirilmesine karşı olduğunu dile getirdi. Limanın büyük bir modernizasyon yatırımına ihtiyaç duyduğunu belirten Tugay, körfezin derinleştirilmesinin de zorunlu olduğunu söyledi. Tugay, Alsancak Limanı'nın yük limanı olmaktan çıkarılarak yolcu limanı olarak düzenlenmesini önerdi. Ağır tonajlı gemilerin körfeze girmesinin hem ekonomik hem de çevresel sorunlara yol açtığını vurguladı. Başkan Tugay, bu yöndeki çalışmalara belediye olarak destek verebileceklerini de aktardı.

'Yargı süreci en kısa zamanda tamamlanmalı'

Kooperatiflerle ilgili gözaltı haberlerine de değinen Tugay, süreci üzücü bulduğunu belirterek, tutuklu yargılamalara karşı olduğunu yineledi. Başkan Tugay, 'Bu süreçlerde kim neyin hesabını vermesi gerekiyorsa versin ama tutuklu yargılamaları doğru bulmuyorum. Mümkün olan en kısa sürede adalet yerini bulsun' dedi.

İzmirim Kart'ın minibüslerde geçerli olması yönündeki taleplerin de değerlendirilebileceğini belirten Tugay, konunun daha önce gündeme geldiğini ve yeniden ele alınabileceğini söyledi.