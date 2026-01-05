Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 2025 yılı içerisinde kırsal mahallelerde yol, altyapı, tarım, hayvancılık ve sosyal donatı alanlarında çok sayıda hizmet ve yatırım hayata geçirildi. Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerde gerçekleştirdiği çalışmaların toplam yatırım bedeli 1 milyar 675 bin 89 TL oldu.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yol yapım çalışmalarından sosyal donatılara, arazi yolları ıslahından köprü, menfez ve kanal yapımına, hayvancılık içme suyu hatlarından tarımsal sulama projelerine kadar kırsal bölgelerin kalkınmasına yönelik yatırımlarını sürdürdü. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı içerisinde ilçelerde yol yapım ve bakım çalışmalarına ağırlık verdi. Bu kapsamda 33 farklı lokasyonda 211 bin 433 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Sıcak asfalt yapımının maliyeti 555 milyon 37 bin TL oldu.

İlçelerde ayrıca 165,89 kilometre 1. kat sathi kaplama çalışması yapıldı ve bu çalışmalar için 243 milyon 611 bin TL harcandı. 317,39 kilometre 2. kat sathi kaplama çalışmasının maliyeti ise 87 milyon 478 bin TL olarak kayıtlara geçti. Bakım ve onarım kapsamında 50 bin 222 ton asfalt yama çalışması yapıldı, bu iş için 118 milyon 168 bin TL harcandı. İlçelerde 6,8 kilometre yeni yol yapımı gerçekleştirilirken, bu yatırımın bedeli 29 milyon 371 bin TL oldu.

Tarımsal arazilere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla 25 bin 16 kilometre arazi yolu reglaj ve düzeltme çalışması yapıldı. Bu çalışmalar için 30 milyon 19 bin TL harcandı. Yol genişletme çalışmaları kapsamında 273,80 kilometre kumlama çalışması yapılırken, bunun maliyeti 74 milyon 450 bin TL olarak açıklandı.

Su yollarından geçişlerin sağlanması amacıyla 4 bin 572 metre koruge boru döşeme çalışması gerçekleştirildi ve 6 milyon 858 bin TL harcandı. Suyun yollara verdiği zararın önlenmesi için 307 adet prefabrik menfez yapıldı. Sanat yapıları için 20 milyon 921 bin TL yatırım gerçekleştirildi.

Yol güvenliği kapsamında 14 milyon 29 bin TL maliyetle 11 bin 100 metre otokorkuluk yapıldı, 3 milyon 239 bin TL'lik 11 bin 133 adet CTP yol kenar dikmesi dikildi, 5 milyon 67 bin TL yatırım maliyeti ile 3 bin 672 adet kar direği yerleştirildi.

Trafik güvenliği için 8 bin 833 adet düşey işaretleme levhası monte edildi ve 9 milyon 715 bin TL harcandı. 350 kilometrelik yolda yatay işaretleme yapıldı, bu çalışmalarda 98.450 kilogram boya kullanıldı ve 8 milyon 860 bin TL harcandı. İlçelerde yol yapım çalışmalarına 2025 yılında toplam 1 milyar 206 bin 799 bin 780,94 TL yatırım yapıldı.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 2025 yılı içerisinde kırsal mahallelerde 290 bin 917 metrekare kilitli parke döşemesi yapılırken, bu çalışmalar için 85 milyon 928 bin TL harcandı. İlçe belediyelerine, Büyükşehir Belediyesi tesislerinde üretilen 85 bin 335 metrekare parke desteği sağlandı ve bunun maliyeti 22 milyon 528 bin TL oldu.

Kırsal mahallelerde köy fırını, taziye evi gibi sosyal ihtiyaçlara yönelik 24 yeni sosyal tesis yapıldı. Bu yatırımlar için 20 milyon 603 bin TL harcandı. Mevcut yapılarda 37 ayrı tadilat projesi gerçekleştirildi ve 20 milyon 913 bin TL yatırım yapıldı. Mezarlık ihtiyaçları kapsamında 2 bin 534 adet betonarme mezar yapılırken, bu çalışmaların maliyeti 28 milyon 215 bin TL oldu. 76 çocuk parkı projesi hayata geçirilirken, bu projelere 48 milyon 697 bin TL harcandı. Mezarlıklar, camiler ve okullar için 14 bin 604 metre betonarme duvar yapıldı ve 56 milyon 33 bin TL yatırım gerçekleştirildi. Gençleri spora teşvik etmek amacıyla 48 milyon 931 bin TL'lik 30 halı saha yapıldı.

Parklar, camiler ve sosyal alanlar için 504 adet kamelya ve 647 adet bank hizmeti gerçekleştirildi. Bu desteklerin maliyeti 15 milyon 165 bin TL olarak açıklandı. Düğün, cenaze ve toplantılar için 2.035 masa ve 11 bin 10 sandalye desteği sağlandı, bunun için 3 milyon 505 bin TL harcandı. Kilitli parke döşeme ve muhtelif inşaat işleri kapsamında 2025 yılı toplam yatırım bedeli 350 milyon 245 bin 457,66 TL oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında tarım ve hayvancılığa yönelik yatırımlarını da sürdürdü. Bu kapsamda 28 kapalı sulama tesisi projesi hayata geçirildi ve 43 milyon 364 bin TL harcandı. 4 açık sulama tesisi yapılarak su kayıplarının önüne geçildi, bu projelerin maliyeti 6 milyon 527 bin TL oldu. Köy çeşmelerinin akar hale getirilmesi amacıyla 259 lokasyonda drenaj çalışması yapıldı. Bu kapsamda 65 bin 232 metre boru kullanıldı ve 21 milyon 571 bin TL yatırım gerçekleştirildi. Çiftçilere yönelik tohum destekleri kapsamında nohut, mercimek, buğday, arpa ve gübre desteklerini içeren 6 proje hayata geçirildi. Bu destekler için 12 milyon 526 bin TL ayrıldı.

Üretimi teşvik etmek amacıyla arı, manda, koyun ve damızlık arı olmak üzere 4 canlı hayvan destek projesi uygulandı ve 13 milyon 62 bin TL destek sağlandı. 9 bin 629 vatandaşa hayvancılıkta yüzde 50 su desteği verildi, bu desteklerin maliyeti 19 milyon 42 bin TL oldu.

Ziraat odaları ve çiftçilere yönelik makine ve ekipman destekleri kapsamında 13 proje için 4 milyon 508 bin TL harcandı. Yenilenebilir enerji kapsamında 10 güneş paneli ve hayvan içme suyu tesisi yapıldı, bu yatırımların bedeli 9 milyon 728 bin TL oldu. Hayvancılıkta su ihtiyacının karşılanması amacıyla 2 milyon 810 bin TL maliyetli 565 adet seyyar su teknesi (sac sıvat) dağıtıldı. Ayrıca 889 adet beton sıvat temin edilerek yapımı gerçekleştirildi ve 4 milyon 445 bin TL harcandı. Tarımsal amaçlı yatırımlar ve desteklerin 2025 yılı toplam bedeli 118 milyon 44 bin 661,48 TL olarak açıklandı.

2025 yılı içerisinde Yahyalı Asfalt Plenti protokol ile daha işlevsel hale getirildi, Yol Yönetmeliği hazırlanarak belirsizlikler giderildi, kırsal mahalle yollarında PMT kullanılmaya başlandı. Kırsal araç filosuna 20 yeni kamyon kazandırıldı. Yüklenici eliyle projeli yol yapımına ağırlık verildi. Sultan Sazlığı'nda ekosistem dostu asfalt uygulaması gerçekleştirildi. Talepler yerinde incelendi, muhtarlık ziyaretleri yapılarak istişare yöntemi benimsendi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın vizyonu ve talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 2025 yılı içerisinde kırsal mahallelerde toplam 1 milyar 675 bin 89,08 TL'lik yatırım hayata geçirilmiş oldu.