Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında anne ve bebeklere yönelik 19 bin 946 hizmet gerçekleştirdi. Proje, her gün ortalama 70 aileye dokunarak anne ve bebekler için güçlü bir destek ağı oluşturdu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplumun en temel yapı taşı olan ailelere yönelik sosyal destek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Hoş Geldin Bebek' projesi, Kocaeli'de ikamet eden her bebeğin ve annenin bu özel yolculuğunda yanında olmayı amaçlıyor.

2025'TE 19 BİN 946 HİZMET SUNULDU

Proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri, anneleri evlerinde ziyaret ederek 'gözünüz aydın' dileklerini iletiyor, ailelerin mutluluğuna ortak oluyor ve özenle hazırlanan hediyeleri takdim ediyor. 2025 yılı boyunca toplam 19 bin 946 hizmet sunulan proje, her gün ortalama 70 aileye dokunarak anne ve bebekler için güçlü bir destek ağı oluşturdu.

'Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında sağlık personeli tarafından gebeliğin 28. haftasını doldurmuş anne adayları ile doğumu takiben 0-3 aylık bebeği olan annelere ev ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Bu ziyaretlerde annelere; emzirme eğitimi, bebek bakımı, göbek ve göz bakımı, bebek banyosu gibi anne ve bebek sağlığı açısından büyük önem taşıyan konularda bilgilendirme yapılıyor. 2025 yılı içerisinde ise 6 bin 539 anne ve anne adayına hemşireler tarafından birebir eğitim verildi.

SOSYAL DESTEK ALAN AİLELERE HASTANE ÇIKIŞ PAKETİ

Büyükşehir Belediyesi'nden sosyal destek alan annelere yönelik olarak doğum öncesi hastane çıkış paketleri de ulaştırılıyor. Paket içerisinde; yeni doğan bebeğin temel ihtiyaçlarına yönelik 6'lı hastane çıkış takımı, uzun ve kısa kollu zıbın, müslin bebek battaniyesi, emzirme önlüğü, mama önlüğü, ağız bezi ve uyku oyuncağı yer alıyor. Bu hizmetten ise 2025 yılı içerisinde 466 aile faydalandı.

82 BİNİ AŞKIN ANNE VE BEBEĞE ULAŞILDI

2022 yılından bu yana sürdürülen 'Hoş Geldin Bebek' projesi ile bugüne kadar 82 bin 473 anne ve bebeğe ulaşılarak, Kocaeli genelinde yaygın ve güçlü bir sosyal destek ağı oluşturuldu. 'Hoş Geldin Bebek' hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 153 üzerinden destek alabiliyor.