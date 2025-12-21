Kadir Has Kongre Merkezi'nde Kayseri Adliyesi personellerinin katıldığı ve Re'sen Ritim Topluluğu'nun sahne aldığı güz konseri düzenlendi.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Koroda Kayseri'de 4 yıldan beri avukatlık yapan Şeymanur Mat sesiyle büyülerken, söylediği Türk Halk Müziği parçalarıyla salonu ayağa kaldırdı.. Konsere; Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, hakimler, savcılar, avukatlar, personeller ve personel aileleri katıldı. Re'sen Ritim Topluluğu, Emre Taştan yönetiminde koro ve solo parçalar seslendirildi.

Konserde, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz da Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 'İşte gidiyorum' türküsünü seslendirdi. Korkmaz, yaptığı konuşmada Re'sen Ritim Topluluğu'nun 3 aydır hazırlık yaptığını belirterek, 'Hazırlamış oldukları müzik topluluğumuzun 4'üncü konserinde bir aradayız. Daha önce olduğu gibi sizlere güzel bir gece, güzel bir müzik ortamı vadediyoruz. Bu vadimizi birazdan gerçekleştireceğiz. 3 aydır arkadaşlarımız hazırlık yapıyorlar. Bu emeğin ve gayretin çok güzel neticelere vesile olduğunu hep beraber müşahede edeceğiz. Bu gece az laf, çok müzik diyoruz. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlarken, iyi dinletiler diliyorum' açıklamalarında bulundu.