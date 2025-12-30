Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı aracılığıyla 2025 yılında ekmekten eğitime, ulaşımdan gıdaya, öğrenci ve aile desteklerinden anne ve çocuk projelerine kadar uzanan geniş bir yelpazede, sosyal destek ve yardım hizmetleri için 110 milyon TL'yi aşan bir kaynağı vatandaşın hizmetine sundu.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı doğrultusunda yürüttüğü sosyal belediyecilik politikaları kapsamında, 2025 yılında Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı aracılığıyla kent genelinde geniş çaplı sosyal destek yatırımlarını hayata geçirdi.

Çocuklardan öğrencilere, annelerden yaşlılara, engelli bireylerden dar gelirli ailelere kadar toplumun tüm dezavantajlı kesimlerini kapsayan hizmetler; planlı, ölçülebilir ve maliyet temelli bir yaklaşımla yürütüldü. Yıl boyunca gerçekleştirilen çalışmalar, Kayseri'de sosyal belediyeciliğin ulaştığı boyutu somut rakamlarla ortaya koydu.

Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik günlük ekmek yardımı uygulamasını 2025 yılı boyunca kesintisiz sürdürdü. Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçelerinde belediyeye ait 25 büfe üzerinden gerçekleştirilen bu hizmet kapsamında yıl içinde toplam 1 milyon 138 bin 351 adet ekmek ücretsiz olarak vatandaşlara ulaştırıldı. Söz konusu hizmetin 2025 yılı toplam maliyeti 17 milyon 246 bin 17,65 TL olarak gerçekleşti.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na yapılan başvurular ve saha incelemeleri sonucunda, sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde olduğu tespit edilen ailelere Sosyal Destek Kartı aracılığıyla nakdi yardım sağlandı. 2025 yılı içerisinde 10 bin aileye verilen bu destek için 5 milyon TL kaynak kullanıldı.

Üniversite öğrencilerine yönelik sıcak çorba ikramı uygulaması, 2025 yılında da devam etti. Üniversitelerde ve belediyeye ait kütüphanelerde gerçekleştirilen hizmet kapsamında 1 milyon 400 bin adet sıcak çorba ikramı yapılırken, bu hizmetin toplam maliyeti 13 milyon 536 bin 187,57 TL oldu.

Öte yandan, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrenim gören öğrenciler için sağlanan kırtasiye ve beslenme yardımları kapsamında 5 bin 842 ailenin 10 bin 582 öğrencisi için toplam 42 milyon 328 bin TL nakdi destek sağlandı.

Kayseri il sınırları içerisinde ikamet eden ve üniversitede örgün öğrenim gören çocuğu bulunan dar gelirli ailelere yönelik nakdi yardım uygulaması da 2025 yılında sürdürüldü. Bu kapsamda 2 bin 681 aileye toplam 20 milyon 107 bin 500 TL destek verildi. Uygulama, artan eğitim ve yaşam giderleri karşısında ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi hedefledi.

Dar gelirli ailelerin ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrenim gören çocukları için sağlanan öğrenci abonman ulaşım kartı desteği kapsamında 1.982 öğrenci için 3 milyon 925 bin 358 TL kaynak kullanıldı. Yeni doğum yapan annelere yönelik hayata geçirilen Anne Ulaşım Destek Kartı uygulamasıyla ise 815 anneye toplam 457 bin 598,25 TL tutarında ulaşım desteği sağlandı.

24-60 ay arası çocuğu bulunan dar gelirli ailelere yönelik süt yardımı kapsamında 2025 yılında 100 bin litre süt dağıtıldı. Bu hizmet için 8 milyon 113 bin 732,96 TL harcama yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 2025 yılı içerisinde yalnızca doğrudan sosyal destek ve yardım kalemleri kapsamında gerçekleştirilen hizmetlerin toplam maliyeti yaklaşık 110 milyon TL'yi aştı. Bu rakam, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyeciliği bir yan hizmet olarak değil, temel bir yatırım alanı olarak gördüğünün en açık göstergesi oldu.

Ayrıca, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi, 60 yaş ve üzeri, ekonomik ve sosyal yoksunluk içerisinde bulunan yaşlı bireylere 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunuyor. Yine Zihinsel engelli çocuğa sahip ailelerin, çocuklarını güvenle emanet edebilmeleri ve kendilerine zaman ayırabilmeleri amacıyla hayata geçirilen Engelsiz Çocuk Evi, önemli bir sosyal destek hizmeti yerine getiriyor.

Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi de 65 yaş üstü bireylerin etkin ve sağlıklı yaşlanmasını hedefliyor. Merkez bünyesinde psikososyal destek, fizyoterapi, hemşirelik hizmetleri ve çeşitli uğraş terapileri sunulmakta; bunun yanı sıra evde sosyal destek hizmetleri de sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, yaşam alanlarının temizliğini uzun süredir yaptıramayan ve öz bakım ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan 65 yaş üzeri yaşlılar için aylık periyotlar halinde düzenli hizmet sunuyor. Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezi (YADES) projesi ile her bireye ayda bir kez destek sağlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2025 yılı boyunca yürütülen sosyal hizmet çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sosyal belediyeciliği, belediyeciliğin asli unsurlarından biri olarak gördüklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, yapılan hizmetlerin geçici yardımlar değil, kalıcı sosyal yatırımlar olduğunun altını çizdi. Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal hizmet alanında ayırdığı kaynağın büyüklüğünün, bu anlayışın en somut göstergesi olduğunu belirterek, 'Bizim belediyecilik anlayışımızın merkezinde insan var. Sosyal hizmeti bir lütuf değil, belediyeciliğin vicdanı olarak görüyoruz. Yaklaşık 110 milyon TL'yi aşan bir sosyal destek yatırımını hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Bu şehirde kimse kendini yalnız hissetmesin diye çalışmaya devam edeceğiz' dedi.