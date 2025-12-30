Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin doğa turizmine kazandırdığı Ormanya ve Kuzuyayla, 2025 yılında milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayarak Türkiye'nin en önemli doğa destinasyonlarından biri olarak yerini korudu. 1 yılda yaklaşık 5 milyon ziyaretçi ağırlayan Ormanya, doğa turizminin merkezi haline geldi.

KOCAELİ (İGFA) - Kamp alanları, doğa yürüyüş parkurları, yaban hayatı gözlem alanları ve eşsiz doğal güzellikleriyle Ormanya, 2025 yılında 4 milyon 627 bin 232 ziyaretçiyi ağırladı.

Büyükşehir Belediyesi'nin titizlikle koruyup geliştirdiği Ormanya, ailelerden doğa tutkunlarına kadar her yaştan ziyaretçinin buluşma noktası oldu. Yıl boyu her yaştan bireye uygun olarak düzenlenen etkinliklere çevre şehirlerden yoğun katılım sağlandı.

KUYUYAYLA'DA DÖRT MEVSİM TURİZM HAREKETLİLİĞİ

Kocaeli'nin önemli yayla turizmi merkezlerinden Kuzuyayla ise 2025 yılında 157 bin 995 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Özellikle kış aylarında yoğun ilgi gören Kuzuyayla; kar manzarası, doğa yürüyüşleri ve günübirlik ziyaretleriyle yıl boyunca canlılığını korudu.

ORMANYA KAMP ALANINA ULUSLARARASI İLGİ

Ormanya Kamp Alanı, modern altyapısı ve güvenli ortamıyla 2025 yılında kamp tutkunlarının gözdesi oldu. Almanya, Bulgaristan, Amerika, Güney Kore, Fransa, İsviçre ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkeden gelen doğaseverler, Ormanya'da unutulmaz bir kamp deneyimi yaşadı. 2025 yılında 2.794 karavan ve 1.474 çadır kamp alanlarında yerini aldı. Konaklayan toplam ziyaretçi sayısı 14.299, yabancı turist sayısı 678, ziyaretçi olarak gelen ülke sayısı da 40 olarak belirtildi.

DOĞA EĞİTİMLERİNDE BİNLERCE KATILIMCI

Ormanya ve Kuzuyayla başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı alanlarda düzenlenen doğa eğitimleri ve etkinlikler, 2025 yılında yoğun ilgi gördü. Doğa turizminin gözde durakları olan bu alanlarda her mevsimin konseptine uygun olarak düzenlenen 118 etkinlikte 35.471 ziyaretçi ağırlandı. Ayrıca eğitimler ve etkinliklerde sadece yetişkinler değil çocuklar da düşünüldü. 'Orman Okulu' kapsamında 7-14 yaş grubuna yönelik düzenlenen sekiz farklı eğitim programıyla 1.322 çocuk, doğayı tanıma, ekosistem bilinci ve sürdürülebilir yaşam konularında eğitim aldı.

YABAN YAŞAMI KORUMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ormanya Yaban Yaşam Alanı'nda yürütülen koruma ve rehabilitasyon çalışmaları 2025 yılında da devam etti. Kızıl geyiklerde 7, karacalarda 2, alageyiklerde 11 ve ceylanlarda 17 olmak üzere 37 yavru dünyaya geldi. Alan, yıl sonunda toplam 172 yaban hayvanına ev sahipliği yaptı. Ormanya bünyesinde faaliyet gösteren Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, 2025 yılında da pek çok hayvana destek sağladı. Karaca, kızıl geyik, ayı, kurt, tilki, çakal ve porsuk gibi birçok türden 1.215 adet hayvan tedavi edilirken, bunlardan 627'si başarılı tedavilerinin ardından yeniden doğal yaşamlarına kazandırıldı.

KIZIL GEYİKLER DOĞAYA KAZANDIRILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen proje kapsamında 2025'te 15 kızıl geyik, başta Samanlı Dağları ve Kuzuyayla olmak üzere Kocaeli'nin doğal alanlarına salındı. Projenin 2026 yılında da devam etmesi ve toplamda 40 kızıl geyiğin doğaya kazandırılması hedefleniyor. 'Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi' gibi Kuş Halkalama İstasyonu, Göçmen Kuş İzleme ve Sulak Alan Biyoçeşitliliği çalışmalarıyla Kocaeli, 2025 yılında da doğa koruma ve çevre bilinci alanında örnek projelere imza attı.