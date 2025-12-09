Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçuluk Takımı Antrenörü Ejder Sözen, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından verilen 2024 Türkiye Fair Play Ödülleri - Tanıtım Dalı Şeref Diplomasına layık görüldü.

MUĞLA (İGFA) - TMOK Fair Play Komisyonu tarafından Ejder Sözen'e gönderilen resmi davet mektubunda, Sözen'in spora ve topluma yaptığı örnek katkılar vurgulandı.

BENCİK'TEN AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONLARINA UZANAN YOLCULUK

Ejder Sözen, 2018 yılında Bencik Köyü'nde kurduğu okçuluk takımıyla kısa sürede Türkiye'de ses getiren bir başarı hikâyesi ortaya koydu. Kısıtlı imkânlarla başladığı bu yolda, sporun dönüştürücü gücünü gençlerle buluşturan Sözen, yetiştirdiği sporcuları kısa süre içinde ulusal arenadan uluslararası arenaya taşıdı.

Sözen'in antrenörlüğünde Bencik Köyü Okçuluk Takımı içinden: Avrupa şampiyonları, Dünya şampiyonları, Çok sayıda Türkiye derecesi çıkardı. Bu başarı, hem Muğla'nın hem de Türkiye'nin spor alanındaki gurur kaynaklarından biri hâline geldi.

FAİR PLAY MİSYONUNA ÖRNEK ÇALIŞMA

TMOK, Sözen'i yalnızca sportif başarıları nedeniyle değil, aynı zamanda spor etiğine bağlılığı, adil oyun anlayışını yaygınlaştırma çabası ve toplumsal etkisi nedeniyle ödüle değer gördü. Fair Play Komisyonu, Sözen'in çalışmalarının 'İyiye, Doğruya, Güzele' ilkesini taşıyan Fair Play ruhuyla örnek teşkil ettiğini belirtti.