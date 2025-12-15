Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Karadeniz üzerinde Türkiye hava sahasına yaklaşmakta olan bir insansız hava aracının (İHA) Türk F-16'larınca düşürüldüğünü açıkladı.

MSB'nin pazartesi akşamı 21.00'de yaptığı açıklamada, "Karadeniz üzerinden hava sahamıza yaklaşan bir hava izi tespit edilmiş ve rutin prosedürler kapsamında takibe alınmıştır" dendi.

Aracın "hava izinin kontrolden çıktığı anlaşılan bir insansız hava aracı olduğunun" belirlendiği ve "herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, meskun mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürüldüğü" belirtildi.

İHA'nın kime ait olduğu henüz bilinmiyor.