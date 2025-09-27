İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Karabağlar Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü işbirliğinde yangın tahliye ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi ana hizmet binası ve açık otopark alanında yapılan tatbikat, gerçeğini aratmadı. Senaryo gereği binada çıkan yangına hızla müdahale edilerek, çatı katında mahsur kalan personel güvenli şekilde tahliye edildi. Kurtarma çalışmaları başarıyla uygulanırken, tatbikatta Güvenlik ve Zabıta birimleri de aktif rol aldı.

Tatbikat kapsamında 23 itfaiye personeli görev alırken, 1 adet 42 metre merdivenli araç, 1 adet kurtarma aracı,1 adet arazöz aracı,1 adet AKS aracı ve1 adet motorize araç kullanıldı.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da tatbikatı Merkez Bölge Amiri Engin Karakoyun ve Merkez Bölge 1. Posta Gruplar Amiri Arif Evcil ve başkan yardımcıları ile birlikte izledi. Kınay tatbikat sonunda tüm ekipleri tebrik etti.

Bu tür tatbikatların, hem belediye personeli hem de vatandaşların olası afet ve acil durumlara karşı bilinçlenmesine büyük katkı sağladığının altını çizen Başkan Kınay “Amacımız; risklere karşı hazırlıklı, dayanıklı ve güvenli bir kent yaratmak. İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve tüm kurumlarımızla iş birliği içinde bu çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz” diye konuştu.