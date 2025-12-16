Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehir merkezine 85 kilometre uzaklıktaki şehrin en güneyinde bulunan Taraklı Alballar Mahallesi'nde altyapı yenileme projesine başladı.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, şehrin en uç noktalarına kadar uzanan hizmet ağıyla Taraklı Alballar Mahallesi'nde altyapı dönüşüm çalışması başlattı.

Su kayıp ve kaçaklarını sıfıra indirmek amacıyla başlatılan çalışmada, kayıplara neden olan mevcut hatlar devre dışı bırakılarak yerine 2 bin metre uzunluğunda güçlü içme suyu hattı inşa ediliyor.

Proje kapsamında inşa edilen 2 bin metrelik yeni hat sayesinde, eski altyapıdan kaynaklanan su kayıpları tamamen engellenecek. Yenilenen sistemle birlikte bölge halkı, su basıncında yaşanan aksaklıklar veya kesintilerden etkilenmeden kesintisiz içme suyu ile buluşacak.

Çalışmaları yakından takip eden Alballar Mahalle Muhtarı Hakan Çam, sert zeminde ekiplerin yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, 'SASKİ, mesafeye aldırış etmeden altyapı çalışmalarını hızla sürdürüyor. Kar, kış, tepe demeden bizlere bu hizmeti getiren başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar olmak üzere emeği geçen tüm SASKİ personellerine şahsım ve mahallelim adına çok teşekkür ederim' dedi.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Sakarya'nın bir damla suyuna dahi verdiğimiz değerle birlikte yatırımlarımızı ilçe veya mesafe ayırt etmeksizin sürdürüyoruz. Bu kapsamda Bolu sınırındaki Alballar Mahallemizde başlattığımız 2 bin metrelik hat yenileme çalışmasıyla, su kayıplarını önleyecek ve abonelerimize kesintisiz su sağlayacağız' ifadeleri kullanıldı.