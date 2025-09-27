Nilüfer Belediyesi, dijital iletişim kanallarını genişleterek vatandaşlara WhatsApp üzerinden kesintisiz bilgi akışı sağlayacak yeni bir hizmet başlattı.BURSA (İGFA) - Dijitalleşme alanında öncü çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi, vatandaşların belediye hizmetlerinden daha hızlı ve kolay bir şekilde haberdar olması için WhatsApp kanalını hizmete açtı. Yeni dijital platform sayesinde Nilüferliler, belediyenin tüm hizmet ve etkinliklerinden anında haberdar olabilecek.

Günümüzün en yaygın kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden hayata geçirilen bu yeni iletişim kanalı ile belediye hizmetleri, kültür-sanat etkinlikleri, önemli duyurular ve kentle ilgili güncel gelişmeler anlık olarak paylaşılacak.

Nilüfer Belediyesi'nin yeniliklerinden ve duyurularından anında haberdar olmak isteyen tüm vatandaşlar, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak veya WhatsApp uygulamasındaki “Kanallar” bölümünden Nilüfer Belediyesi’ni aratarak kanala ücretsiz olarak katılabilecek.