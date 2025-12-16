American Wave Machines, dünya genelinde sörf alanlarına liderlik eden PerfectSwell® teknolojisiyle 2025'te iki büyük açılış gerçekleştirdi. CEO McFarland, 2026'da da yenilikler yapacaklarını belirtti. Riyue Körfezi ve São Paulo'daki etkinlik dikkat çekti.

ACCESS Newswire /SOLANA BEACH, KALIFORNİYA (İGFA) - Dünya çapındaki PerfectSwell® Sörf Mekanlarının arkasındaki sörf teknolojisi şirketi American Wave Machines (AWM), iki büyük açılış ve yeni pazarlara genişleme hamlesiyle başarılı bir yılı geride bırakıyor.

YIL SONUNDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Riyue K ö rfezi: 11 Kasım'da China Tourism Group, PerfectSwell® Riyue Bay Surf Resort'un büyük açılışını kutladı.

Zion : 20 Kasım'da Utah'ta PerfectSwell® Zion'un Temel Atma Töreni gerçekleşti.

S ão Paulo: 29 Kasım'da JHSF, São Paulo Surf Club'ın büyük açılışını kutladı.

CEO (İcra Kurulu Başkanı) Bruce McFarland, 'Bu yılın sonuçları, ekibin verimliliği artırma, ürün teslimatı ve devreye alma konularındaki insanüstü çabasını yansıtıyor. Bir ay içinde iki büyük açılışla yılı tamamlamak belki de en dikkat çekici başarımızdır. PerfectSwell® Zion projesi hızla ilerlerken ve Brezilya'da üçüncü bir havuz faaliyete geçerken, 2026 yılı da aynı derecede unutulmaz olacak.' dedi.

Mühendislik Direktörü Miquel Lazaro ise, 'Bu yıl elde edilen dalga kalitesi başarıları, mühendislik ekibinin yılın başında belirlediği beklentileri aştı. Sırada bekleyen daha fazla geliştirme ile sörfçülerin aradığı dalga olmaya devam etmekten ve 2026'da oynatma listesine daha fazlasını eklemekten heyecan duyuyoruz.' şeklinde konuştu.

American Wave Machines Hakkında

American Wave Machines, Inc., PerfectSwell® Sörf Teknolojisinin mucidi ve geliştiricisidir. AWM'nin teknolojisi, kanıtlanmış finansallar, kapsamlı veri toplama ve tutkulu sörfçülerle desteklenen birinci sınıf sörf tesislerine ve destinasyonlarına güç vermektedir. PerfectSwell®, piyasadaki tek sekans tabanlı, pnömatik sörf teknolojisidir. Dünya çapında 50'den fazla patentle korunan PerfectSwell® Split Peaks, Peeling Waves, Air Sections ve Wedge Barrels, AWM'nin güçlü patent portföyü kapsamındadır.

