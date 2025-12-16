Malatya'da Başkan Er, okul ziyaretleri kapsamında Orduzu Elmasuyu İlk ve Ortaokulu'nda okul idarecileri, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

MALATYA (İGFA) - Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nı kutlayan öğrencilerle bir araya gelen Başkan Er, ' 'Yerli teknoloji diyoruz; yapılan uçak ve arabaları toprağa gömdüler. Cumhuriyet kuruldu kurulalı bir ileri bir geri giderken ilk defa yerli markalar üretildi. Bölge ve dünyada güç sahibi olduysak yerli üretimdendir. Yıllarca bunu ıskaladık. Ağır sanayi ile alay edildi. İçimizdeki art niyetli hainler emperyalistlerle birlikte bize yıllarca iş yaptırmadı. Ama bugün kendi yerli ve milli ürünlerimiz var' dedi.

MUTLAKA KENDİNİZE BİR HEDEF BELİRLEMELİSİNİZ

Başkan Er daha sonra ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan zeybek ve halk oyunları gösterisini izledi. Çocuklara tavsiyelerde bulunan Başkan Er, 'Aranızdan mühendis, doktor, yönetici, belediye başkanı ya da Cumhurbaşkanı çıkacak. Yeter ki azim olsun. Derslerinizi en iyi şekilde çalışın. Ailenize yaraşır bireyler olun. İşimiz ders çalışmak olsun. Mutlaka kendinize bir hedef belirleyin. Çalışırsanız ve azmederseniz başarı gelir' ifadelerini kullandı.

Altıncı sınıf öğrencisi Ecrin Naz Tutuk, Başkan Er'e 'Bizim voleybol takımımız var. Okullar arası yarışmalarda ilk 8'e girdik. Sizden voleybol sahamızın yenilenmesini istiyoruz' dedi.

Başkan Sami Er, talebi değerlendireceklerini ifade ederek, 'Siz yeter ki spor yapın. Malatya'mızın her tarafına spor tesisleri yapıyoruz. Yeter ki gençlerimiz sporla ilgilensin. Kütüphaneler ve spor tesisleri inşa ediyoruz. 2026 yılında da projelerimiz olacak' diye konuştu.

Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Er, okul gezilerinden büyük bir zevk aldığını ifade etti.

Öğrencilerle hemhal olup, okulun eksiklerini dinleyip, talepleri aldıklarını kaydeden Başkan Er, Millî Eğitim Bakanlığının okullara gerekli desteği verdiğini, Büyükşehir Belediyesi olarak ufak tefek eksikleri giderdiklerini söyledi.

MALATYA'DA ÇOK BÜYÜK BİR OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Malatya'da inşa sürecinde final aşamasına gelindiğini kaydeden Başkan Sami Er, 'Bütün ihaleler yapıldı. Malatya'da bu yılsonuna kadar yüzde 80-90 oranında bağımsız bölüm teslim edilecek. Ufak tefek işlerde 2026 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacak. Malatya'da çok büyük bir operasyon gerçekleştiriliyor. 104 bin bağımsız bölüm TOKİ ve Emlak Konut marifetiyle yapılıyor. 15 bin konutta yine devlet desteğiyle yerinde dönüşümle inşa edilecek. Allah devlete zeval vermesin' diye konuştu.