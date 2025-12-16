Dünyanın dört bir yanından binlerce koşucu, Ekvadorlu Ivan Gabriel Mafla Bolanos'un genel klasmanda birinci olduğu Güney Florida yarış hafta sonuna katıldı

ACCESS Newswire / WEST PALM BEACH, FLORIDA (İGFA) - United States Polo Association'ın (USPA) resmi spor markası U.S. Polo Assn., 2025 U.S. Polo Assn. Palm Beaches Maratonu'nun ilk İsim Sponsoru olarak unutulmaz bir yarış hafta sonunu gururla kutladı.

Haftasonunda gerçekleçen yarışa 29 ülke ve 46 eyaleti temsil eden 6.100'den fazla katılımcının desteğiyle Downtown West Palm Beach'e olağanüstü bir enerji getirdi. Boston Maratonu elemeleri niteliğindeki yarış, milyarlarca dolarlık küresel U.S. Polo Assn. markasını yöneten şirket olan USPA Global çalışanları da dahil olmak üzere 200'den fazla özverili gönüllü tarafından desteklendi. U.S. Polo Assn. Palm Beaches Maratonu, Resmi Yayın İstasyonu WPBF 25 (ABC, West Palm Beach) tarafından beş saat boyunca canlı yayınlandı.

U.S. Polo Assn. Palm Beaches Maratonu'nu, yarışmak için Ekvador'dan Güney Florida'ya 15 saatin üzerinde seyahat eden Ivan Gabriel Mafla Bolanos (02:37:56) iki buçuk saatin biraz üzerinde bir sürede kazandı. Kosta Rika'dan gelen Teresita Granados Solis (03:06:55), maraton bitiş çizgisini geçen ilk kadın oldu ve kariyerinin üçüncü, 2025'in ise ikinci maraton zaferini elde etti.

2025 U.S. Polo Assn. Palm Beaches Maratonu hafta sonu boyunca koşucular 5K, 10K, Yarı Maraton, Maraton ve Maraton Bayrak Yarışı için sahil parkuruna çıktılar ve her biri hatıra niteliğinde bir U.S. Polo Assn. performans yarış tişörtü ve The Palm Beaches'in canlı renklerinden ilham alan bir bitiş madalyası aldı. Maratonu tamamlayan ilk 135 kişi ayrıca, United States Polo Association'ın 135. Yıldönümünü kutlayan özel bir U.S. Polo Assn. Palm Beaches Maratonu koşucu şapkası kazandı.

Festival havasına ve sporcu odaklı atmosfere katkıda bulunan U.S. Polo Assn., hafta sonu boyunca yarış fuarı sahnesinin yanında interaktif bir polo topu etkinliğine ev sahipliği yaptı ve her yaştan misafire modellerle fotoğraf çektirme ve eğlenceli, dinamik bir ortamda markanın mirasıyla etkileşime girme fırsatı sundu.

USPA Global/U.S. Polo Assn. Başkanı ve CEO'su (İcra Kurulu Başkanı) J. Michael Prince, 'U.S. Polo Assn. Palm Beaches Maratonu yarış hafta sonu, topluluk, spor, hayırseverlik ve takım çalışması ile küresel bir spor ve yaşam tarzı markası olarak değer verdiğimiz her şeyi yansıttı. Binlerce koşucunun bitiş çizgisini geçtiğini, markamızla bağ kurduğunu ve polo temalı etkinliğimizin tadını çıkardığını görmek gerçekten ilham vericiydi.' dedi.

Prince ayrıca, 'U.S. Polo Assn., evimiz demekten şanslı olduğumuz ve dünyanın dört bir yanından insanların ziyaret etmek ve katılmak için geldiği Palm Beach County'nin ruhunu ve gücünü sergileyen Palm Beaches Maratonu gibi bir spor etkinliğini desteklemekten gurur duyuyor.' diye ekledi.

U.S. Polo Assn. Palm Beaches Maratonu katılımcıları bir kez daha anlamlı amaçlar etrafında birleşerek, Palm Beach County genelinde dönüştürücü bir etki yaratan üç kuruluş olan Palm Beach Roadrunners, Special Olympics Florida ve Quantum House için toplu olarak bağış topladılar.

The Palm Beaches Maratonu'nun sahibi ve yöneticisi K2 Sports Ventures'ın CEO'su (İcra Kurulu Başkanı) Kenneth R. Kennerly, 'U.S. Polo Assn., Palm Beaches Maratonu için olağanüstü bir ortak oldu ve bu yılki maratonun sporcu deneyiminden topluluk katılımına kadar her yönünü yükseltti. Palm Beach County'ye olan bağlılıkları ile spor ve fitness tutkuları, 2025'i koşucular, yürüyüşçüler ve seyirciler için göze çarpan bir yıl haline getirdi.' dedi.

YARIŞ SONUÇLARI

TAM MARATON -EN İYİ DERECELER



Erkekler

Ivan Gabriel Mafla Bolanos, Ekvador - 02:37:56

Charles Richardson, Wellington, Florida, ABD - 02:43:16

Simon Boudreau, Kanada - 02:43:59

Kadınlar

Teresita Granados Solis, Kosta Rika - 03:06:55

Eryn Renehan, Palm Beach Gardens, Florida, ABD - 03:19:28

Alina Morrison, Palm Beach, Florida, ABD - 03:19:36

YARI MARATON - EN İYİ DERECELER



Erkekler

Tyler Bernier, Singer Island, Florida, ABD - 01:18:39

Duniel Viera, West Palm Beach, Florida, ABD - 01:20:57

Matthew Roeder, Berwyn, Illinois, ABD - 01:21:23

Kadınlar

Emily Paradis, Fort Lauderdale, Florida, ABD - 01:23:55

Staci Huelat, Wellington, Florida, ABD - 01:26:24

Yuliia Moroz, Sunny Isles, Florida, ABD - 01:27:28

U.S. Polo Assn., 2025 Palm Beaches Maratonu etkinliğini muazzam bir başarıya dönüştüren tüm koşucuları, gönüllüleri, destekçileri ve ortakları tebrik eder. Etkinlik kutlanan bir Güney Florida geleneği olarak büyümeye devam ederken, daha da fazla heyecan vaat eden 2026 U.S. Polo Assn. Palm Beaches Maratonu için planlar şimdiden başladı.

Yarışı kazanalar ile ilgili detaylı bilgi ve görseller için palmbeachmarathon.com adresini ziyaret ediniz.

U.S. Polo Assn. ve USPA Global Hakkında

U.S. Polo Assn., 1890 yılında kurulan ve merkezi Wellington, Florida'daki USPA National Polo Center'da (NPC) bulunan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki polo kulüpleri ve polo oyuncularının en büyük birliği olan United States Polo Association'ın (USPA) resmi spor markasıdır. Bu yıl, U.S. Polo Assn., USPA ile birlikte 135 yıllık spor ilhamını kutluyor. Milyarlarca dolarlık küresel ayak izi ve 1.200'den fazla U.S. Polo Assn. perakende mağazasının yanı sıra binlerce ek dağıtım noktası aracılığıyla dünya çapında dağıtımıyla U.S. Polo Assn., dünya genelinde 190'dan fazla ülkede erkekler, kadınlar ve çocuklar için giyim, aksesuar ve ayakkabı sunmaktadır. Marka, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en önemli polo turnuvası olan ve her yıl The Palm Beaches'teki NPC'de düzenlenen U.S. Open Polo Championship® dahil olmak üzere dünya çapındaki büyük polo etkinliklerine sponsorluk yapmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde ESPN, Avrupa'da TNT ve Eurosport ve Hindistan'da Star Sports ile yapılan tarihi anlaşmalar, U.S. Polo Assn. sponsorluğundaki dünyanın önde gelen polo şampiyonalarından birkaçını yayınlayarak bu heyecan verici sporu ilk kez küresel olarak milyonlarca spor hayranı için erişilebilir kılıyor.

U.S. Polo Assn., License Global'e göre NFL, PGA Tour ve Formula 1 ile birlikte sürekli olarak dünyanın en iyi küresel spor lisansörlerinden biri olarak seçilmiştir. Ayrıca, spor ilhamlı marka, küresel büyümesiyle uluslararası alanda ödüllerle tanınmaktadır. Küresel bir marka olarak muazzam başarısı nedeniyle U.S. Polo Assn., dünya çapında birçok diğer kayda değer medya kaynağının yanı sıra Forbes, Fortune, Modern Retail ve GQ ile Yahoo Finance ve Bloomberg'de yer almıştır. Daha fazla bilgi için uspoloassnglobal.com adresini ziyaret edin ve @uspoloassn hesabını takip edin.

USPA Global, United States Polo Association'ın (USPA) bir iştirakidir ve milyarlarca dolarlık spor markası U.S. Polo Assn.'ı yönetir. USPA Global ayrıca polo sporu içeriğinde dünya lideri olan iştiraki Global Polo'yu da yönetmektedir. Daha fazla bilgi edinmek için globalpolo.com adresini veyaYouTube'da Global Polo'yu ziyaret ediniz.

U.S. Polo Assn. Palm Beaches Maratonu Hakkında

U.S. Polo Assn. Palm Beaches Maratonu, her yıl West Palm Beach'te düzenlenen, tam maraton, yarı maraton, 10K, 5K ve 4 kişilik maraton bayrak yarışı dahil olmak üzere her yetenekten koşucu için tasarlanmış çeşitli yarış mesafelerine sahip birinci sınıf bir kış koşu etkinliğidir. %100 düz, USATF sertifikalı bir parkurla öne çıkan Maraton, Boston Maratonu elemeleri niteliği taşır. Manzaralı rota, koşucuların palmiyelerle kaplı Flagler Drive boyunca kıvrılarak, tarihi mahallelerin yanından geçerek ve ışıltılı sahil manzaralarına sahip olarak West Palm Beach'in canlı şehir merkezini deneyimlemelerine olanak tanır. Etkinlik aynı zamanda topluluk ve hayırseverlik çalışmalarını da desteklemektedir. palmbeachmarathon.com adresini ziyaret ediniz.

KAYNAK: U.S. Polo Assn.