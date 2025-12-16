AstraZeneca, Eastman, Kraft Heinz ve P&G, Miami'deki OMP Konferansı'nda küresel operasyonlardaki üstün başarılarından dolayı ödüllendirildi. Şirketler, inovasyon, yapay zeka ve sürdürülebilir planlama çözümleriyle dikkat çekti.

ACCESS Newswire / MIAMI, FLORIDA (İGFA) - AstraZeneca, Eastman, Kraft Heinz ve P&G, yakın zamanda düzenlenen OMP Konferansı 'nda olağanüstü katkılarından dolayı ödüllendirildi. Dört endüstri lideri, küresel operasyonlarında gerçek dünya sonuçlarını sürüklerken inovasyon ve mükemmelliğe olan bağlılıkları nedeniyle Miami'deki etkinlikte onurlandırıldı.

OMP Ödülleri programı, OMP Topluluğu içinde tedarik zinciri planlamasında yeni ölçütler belirleyen ve endüstriler arası ilerleme ve dönüşüme ilham veren kuruluşlara ışık tutuyor.

EASTMAN: UZUN VADELİ BİR ORTAKLIKTA UNİSON PLANNİNG™'İ BİRLİKTE ŞEKİLLENDİRİYOR

Yaklaşık yirmi yıldır stratejik bir OMP müşterisi olan Eastman, Unison Planning ™ 'in kimya endü strisi çözümünü birlikte şekillendirdiği için Uzun Vadeli Ortaklık Ödülü'nü aldı. Eastman'ın vizyonu ve yoğun iş birliği, kimyasal tedarik zinciri planlamasındaki en iyi uygulamaların yeniden tanımlanmasına yardımcı oldu ve daha geniş endüstri standartları üzerinde olumlu bir etki yarattı.

Ödülü kabul eden Eastman Dijital Hizmet Müdürü Baptiste Lebreton, derin karşılıklı güvene ve ortak değerlere dayalı uzun vadeli ortaklıkların önemini vurguladı: 'Unison Planning'in evrimini şekillendirmeye yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz, böylece kimya endüstrisinin planlama ihtiyaçlarına hizmet etmeye devam edebilir.'

ASTRAZENECA: YAPAY ZEKA DESTEKLİ TEDARİK ZİNCİRİ PLANLAMASINDA ÖNCÜLÜK EDİYOR

AstraZeneca, yapay zeka destekli planlama ve gelişmiş senaryo modelleme konusundaki güçlü iş birliği nedeniyle İnovasyon Ödülü'nü kazandı. Şirket ayrıca yeni işlevleri pilot olarak uygulayan ve geliştiren ilk firmalar arasında yer alarak, UnisonIQ 'nun evrimini ve son derece düzenlenmiş, karmaşık ortamlardaki uygulamasını aktif olarak şekillendirdi.

AstraZeneca Küresel Planlama Dönüşümü ve Teknoloji Kıdemli Direktörü Mark Trainor, ödülü kabul ederken yaşam bilimleri ve ilaç endüstrilerinde sürekli iyileştirme ihtiyacının altını çizdi: 'Giderek karmaşıklaşan planlama zorluklarıyla yüzleşmek için yapay zeka devrimini benimsemeliyiz.'

KRAFT HEİNZ VE P&G: PLANLAMA MÜKEMMELLİĞİNE SÜRDÜRÜLEBİLİR BAĞLILIK

Kraft Heinz ve P&G, küresel operasyonlarda dijital tedarik zinciri planlamasını ilerletmeye yönelik sürdürülebilir bağlılıkları nedeniyle Mükemmellik Ödülü'nü aldı. Her iki şirket de ölçülebilir iş etkisi yaratmada sürekli olarak mükemmellik sergiliyor. Manuel çabayı azaltan ve üretkenliği artıran otonom planlama iş akışlarını entegre etme taahhütlerinde sürekli gelişiyor ve iyileşiyorlar.

Ödüller, Kraft Heinz Dijital Tedarik Zinciri Dönüşümü ve Strateji Başkanı Adis Sulejmanović ve P&G Küresel Tedarik Zinciri ve Ürün İnovasyonu Kıdemli Direktörü Amy Rardin tarafından kabul edildi.

OMP Ticari ve Piyasalar Direktörü Philip Vervloesem, tüm kazananları tebrik etti: 'Böylesine iddialı müşterilerle çalışmaktan onur duyuyoruz ve her gün elde ettikleri başarılara katkıda bulunmaktan büyük gurur duyuyoruz.'

Konferansın tamamını tekrar izlemek icin

OMP Hakkında OMP, karmaşık planlama zorluklarıyla karşı karşıya kalan şirketlerin, piyasadaki en iyi dijitalleştirilmiş tedarik zinciri planlama çözümünü sunarak mükemmelleşmelerine, büyümelerine ve gelişmelerine yardımcı olur. Tüketim malları, yaşam bilimleri, kimyasallar, metaller, kağıt, ambalaj, plastik gibi çok çeşitli sektörlerdeki yüzlerce müşteri, OMP'nin benzersiz Unison Planning™ çözümünü kullanmanın avantajlarından yararlanmaktadır.

KAYNAK: OMP