Düzce'de Yığılca Belediyesi Zabıta Amirliği, pazaryerinde müşteriye karşı kaba davranış ve hileli ürün satışı yapan bir esnafı iki hafta süreyle faaliyetini durdurma cezasına çarptırdı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Yığılca Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, ilçe pazaryerinde gerçekleştirdiği denetimler sırasında bir pazarcı esnafının müşterilere karşı kaba davranışlarda bulunduğunu ve satışa sunduğu ürünlerde ağırlık ve kalite yönünden hileli uygulamalarda bulunduğunu tespit etti.

Belediye yetkilileri, alınan kararın halkın sağlığı ve güvenliğini korumak amacıyla alındığını vurguladı.

Zabıta Amirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 'Vatandaşlarımızın pazar alışverişlerini güvenle yapmaları önceliğimizdir. Müşteriye karşı sergilenen kaba davranışlar ve hileli ürün satışı kesinlikle kabul edilemez' ifadeleri yer aldı.

Kabahatler Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında işlem yapılan esnaf, karar doğrultusunda iki hafta boyunca pazaryerinde tezgah açamayacak ve ticari faaliyetten men edileceği bildirildi.

Ekipler, benzer olumsuzlukların önüne geçmek için denetimlerini kararlılıkla sürdürecekler.