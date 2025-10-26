Azerbaycan Karabağ Savaşı boyunca sergilediği eşsiz cesaret, fedakarlık ve vatan sevgisiyle, Azerbaycan halkının kalbinde ölümsüz bir yer edinen Zabit Quliyev Adil oğlunun fedakar duruşu, sadece cephede değil, tüm ülkede yankı buldu; her evde, her sokakta onun adı gururla anılır konumda. Savaş meydanında tankları imha eden, hayatın zorluklarında pes etmeyen kahraman, 'Vatan sevgisi her engeli aşar' mesajı verdi.

Serdar AKYOL / AZERBAYCAN (İGFA) - Birinci Karabağ Savaşı'nın efsanevi kahramanı Zabit Quliyev Adil oğlu, vatan sevgisiyle dolu hayatıyla Azerbaycan'ın bağımsızlık destanını yazdı. 1995'te 'Azerbaycan Milli Kahramanı' unvanı alan Quliyev, Seysulan'da tek başına dört düşman tankını etkisiz hale getirerek tarihe geçti. Savaş sonrası sağlık sorunlarına rağmen hayata tutunan kahraman, genç nesillere ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

ÇOCUKLUK VE VATAN ÇAĞRISI

6 Haziran 1975'te Kürdəmir'in Ərəbxana köyünde doğan Zabit Quliyev, köy okulunda milli değerleri öğrendi. 1992'de mezuniyetinin ardından, 1993 Eylül'ünde Kürdəmir Askeri Komiserliği'nin çağrısıyla Milli Ordu'ya katıldı. Kısa eğitimle Karabağ cephesine gönderilen Quliyev, annesinin duaları ve köy halkının umutlarıyla yola çıktı.

KARABAĞ CEPHESİNDE EFSANEVİ MÜCADELE

Ağdam, Fuzuli, Ağdere ve Terter cephelerinde savaşan Quliyev, kurşun yağmuru altında korkusuzca mücadele etti. En çarpıcı kahramanlığı Seysulan Köyü'nde yaşandı. Tek başına, stratejik pusularla dört düşman tankını imha etti. Asker arkadaşlarına moral verdi, düşmana korku saldı. Bu operasyon, askeri dehası ve sarsılmaz iradesiyle Azerbaycan tarihine altın harflerle yazıldı.

MİLLİ KAHRAMAN UNVANI VE SAVAŞIN İZLERİ

4 Nisan 1995'te Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından 'Azerbaycan Milli Kahramanı' unvanı tevcih edildi. Unvan, Quliyev'in cephedeki zaferlerini ve milletin direnişini simgeledi.Savaş sonrası sivil hayata dönen kahraman, cephe yaraları ve travmalarla mücadele etti.

Ukrayna'nın Kiev şehrinde geçirdiği inme (felç), yeni bir sınav oldu. Hastane odasında hayata tutunma savaşı veren Quliyev, tedaviyle vatanına döndü ve azmiyle gençlere örnek oldu.

Düşman hareketlerini önceden sezdi, kısıtlı imkanlarla zaferler kazanan kahraman, cephede en önde savaşıren, askerlerine vatan sevgisini aşıladı. Okullarda, anma törenlerinde hikayesi anlatılan, gaziler ve gençler için umut ışığı olan Quliyev, Azerbaycan'ın köklü kahramanlık geleneğinin (Dede Korkut'tan Karabağ'a) modern temsilcisi konumunda.

Birinci Karabağ Savaşı'nın varoluşsal ruhunu yansıtan Zabit Quliyev, sadece bir asker değil; cesaret, fedakârlık ve direncin sembolü. Savaş meydanında tankları imha eden, hayatın zorluklarında pes etmeyen kahraman, 'Vatan sevgisi her engeli aşar' mesajını vermeyi sürdürüyor.