Türkiye ve Azerbaycan'ın 'iki devlet bir millet' anlayışıyla büyüttüğü kardeşlik bağları göz önüne alındığında, Meded Quliyev gibi kahramanların hatırası sadece Azerbaycan için değil, tüm Türk dünyası için ortak bir değerdir. Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesinde iz bırakan isimlerden Meded Quliyev, fedakârlık, devlet adamlığı ve vatan sevgisiyle tarihe geçti.

Serdar AKYOL / AZERBAYCAN (İGFA) - Azerbaycan halkı, tarihi boyunca bağımsızlık ve özgürlük uğruna nice kahramanlar yetiştirmiştir. Bu kahramanlardan biri de, fedakârlıkları ve devlet adamı kimliğiyle tarihe geçen Meded Quliyev'dir. O, sadece bir devlet adamı değil, aynı zamanda vatanı ve milleti için canını hiçe sayan, devletin bekası uğruna yaşamını adayan bir şahsiyettir.

Azerbaycan'ın güvenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü için verdiği mücadele, onun ismini hem Azerbaycan halkının kalbine hem de Türk dünyasının ortak hafızasına altın harflerle yazdırmıştır.

ERKEN YAŞAM VE AİLE KÖKLERİ

Meded Gazanfar oğlu Quliyev, 27 Eylül 1958 tarihinde Azerbaycan'ın tarih ve kültürle yoğrulmuş kadim şehri Gence'de dünyaya geldi. Onun aile kökleri, devlet ve millet hizmetiyle özdeşleşmiş bir geçmişe sahiptir. Babası Gazanfar Quliyev, bir mühendis; annesi Zambag Eminbaylı ise Azerbaycan dili ve edebiyatı alanında önemli bir alim idi. Bu entelektüel ve vatanperver aile ortamı, Meded Quliyev'in karakterinin oluşumunda belirleyici oldu.

Dedesi Madat Gulubaylı, Gence Polis Departmanı Şefi iken 1930'da Stalinist baskılar sonucu şehit edildi. Bu acı hatıra, Quliyev ailesinde vatan sevgisi ve millet yolunda bedel ödeme bilincini kuşaktan kuşağa taşıdı. Meded Quliyev de bu geleneği devralarak ömrünü Azerbaycan devletine adadı.

DEVLET HİZMETİNDE BİR ÖMÜR

Meded Quliyev'in kariyeri, Azerbaycan'ın en kritik dönemlerinde aldığı görevlerle şekillendi. Onun hayatının her safhası, devlete sadakat, vatana bağlılık ve millete hizmet ilkeleriyle örülüydü.

2011-2015 yılları arasında Ceza İnfaz Hizmetleri Başkanı ve Adalet Bakan Yardımcısı olarak adalet sisteminin modernleşmesine öncülük etti. 2015-2019 yıllarında Devlet Güvenlik Hizmeti Başkanı olarak Azerbaycan'ın iç ve dış tehditlere karşı güvenliğini sağladı; istihbarat ve terörle mücadele alanında gösterdiği cesur liderlikle halkın takdirini kazandı.

2019-2023 yılları arasında Savunma Sanayii Bakanı olarak görev yaptı. Bu dönemde Azerbaycan'ın savunma sanayisinin güçlenmesi, yerli üretim kapasitesinin artması ve ordunun modernleşmesi için tarihi adımlar attı.

Meded Quliyev, görevleri sırasında iki kez yaralanmasına rağmen geri adım atmadı. Çünkü onun için görev, sadece bir meslek değil; vatana sadakat yeminiydi.

KAHRAMANLIK VE ÖDÜLLER

Devletine ve milletine gösterdiği eşsiz hizmetler nedeniyle, 26 Aralık 1995'te Azerbaycan'ın en yüce unvanı olan 'Milli Kahraman' unvanıyla onurlandırıldı. Bu unvan, onun milletin kalbindeki yerini ölümsüzleştirdi.

Bunun yanında; 2014'te 3. Derece Vatana Hizmet Nişanı, 2018'de 2. Derece Vatana Hizmet Nişanı, 2022'de Avrupa Hizmet Nişanı, Atatürk Uluslararası Ödülü ve Hırvatistan Güvenlik Madalyası gibi uluslararası ödüllere layık görüldü. Bu ödüller sadece onun Azerbaycan için değil, uluslararası alanda da bir değer olarak kabul edildiğinin göstergesidir.

VATAN, MİLLET VE DEVLET SEVGİSİ

Meded Quliyev'in yaşamına bakıldığında, en belirgin özelliklerinden biri vatan sevgisidir. O, görev yaptığı her alanda Azerbaycan'ın bağımsızlığını ve güvenliğini ön planda tuttu. Onun fedakârlıkları, Azerbaycan gençliği için bir kahramanlık dersi, devlet adamlığı için ise bir sadakat ve liyakat örneğidir. Onun hayatı, sadece görevler ve unvanlardan ibaret değildir. Asıl mirası, 'Devlet varsa millet yaşar, millet varsa devlet güçlenir' anlayışını yaşatarak, Azerbaycan'ın geleceğine umut bırakmasıdır.

Meded Quliyev, Azerbaycan'ın yakın tarihine adını altın harflerle yazdırmış büyük bir şahsiyettir. Onun hayatı, cesaret, fedakârlık ve vatanperverliğin en güzel ifadesidir. Bugün Azerbaycan gençleri, onun yaşamından ilham alarak devletine ve milletine hizmet etme azmini diri tutmaktadır.

Onun fedakârlıklarla dolu hayatı, gelecek nesillere yol gösteren bir ışık olmaya devam edecektir.