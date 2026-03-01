Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası arama-kurtarma lojistik üssü Kayseri'de kuruluyor

???? İran'ın füze saldırısının ardından Beyt Şemeş'teki karmaşık ve kaotik duruma dair son görüntüler. pic.twitter.com/sobwf7pqxs

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr Haber Ajansı, Ahmedinejad'ın 'şehit olduğu' ifadeleriyle duyurduğu haberi servis etti.

ANKARA (İGFA) - İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın, İsrail ve ABD tarafından düzenlendiği öne sürülen hava saldırısında hayatını kaybettiği iddiası uluslararası kamuoyunun gündeminde geniş yankı uyandırdı.

İran, ABD ve İsrail'i vurdu

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın, İsrail tarafından düzenlendiği öne sürülen bir hava saldırısında hayatını kaybettiği iddia edildi.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.