ANKARA (İGFA) - İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın, İsrail ve ABD tarafından düzenlendiği öne sürülen hava saldırısında hayatını kaybettiği iddiası uluslararası kamuoyunun gündeminde geniş yankı uyandırdı.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr Haber Ajansı, Ahmedinejad'ın 'şehit olduğu' ifadeleriyle duyurduğu haberi servis etti.
???? İran'ın füze saldırısının ardından Beyt Şemeş'teki karmaşık ve kaotik duruma dair son görüntüler. pic.twitter.com/sobwf7pqxs— Mehr Haber Ajansı (@AjansMehr) March 1, 2026
