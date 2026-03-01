İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın, İsrail tarafından düzenlendiği öne sürülen bir hava saldırısında hayatını kaybettiği iddia edildi.

İran, ABD ve İsrail'i vurdu
ANKARA (İGFA) - İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın, İsrail ve ABD tarafından düzenlendiği öne sürülen hava saldırısında hayatını kaybettiği iddiası uluslararası kamuoyunun gündeminde geniş yankı uyandırdı.

https://twitter.com/AjansMehr/status/2028108707452633134

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr Haber Ajansı, Ahmedinejad'ın 'şehit olduğu' ifadeleriyle duyurduğu haberi servis etti.

