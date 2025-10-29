Ankara Kent Konseyi ev sahipliğinde, Karadenizliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği (KAR-DER) tarafından düzenlenen kahvaltı etkinliği, Karadeniz'in kültürünü, dayanışma ruhunu ve dostluk iklimini başkentte buluşturdu.

ANKARA (İGFA) - Sabahın erken saatlerinde başlayan organizasyona yaklaşık 650 kişi katıldı. Karadeniz'in tüm illerinden gelen misafirlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşen program, adeta bir kardeşlik şölenine dönüştü.

Başkentte Karadeniz buluşması

Etkinlik; milletvekilleri, bürokratlar, belediye başkanları, federasyon ve dernek temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda Karadeniz sevdalısının katılımıyla gerçekleşti.

Programa; Ankara Milletvekili Semra Dinçer, İstanbul Milletvekili Hasan Karal, Bayburt Eski Milletvekili Şaban Kardeş, Başkent Ankara Meclisi Başkanı ve Eski Milletvekili Nevzat Ceylan, Eski Milletvekilleri Bünyamin Özbek, Karabey Kadri Karaoğlu, Süleyman Yağcıoğlu, Gölbaşı Belediyesi Eski Başkanı Nasır Haşlak, AKK Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Milletvekili Feramuz Üstün, AKK Genel Koordinatörü Ömer Şan, KAR-DER Başkanı Av. Yusuf Bülent Aydın, İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu, STK Proje Destek Çalışma Grubu Sözcüsü Habib Şeker ve çok sayıda davetli katıldı.

Ankara'nın merkezinde gerçekleşen programda, siyasetten sanata, kültürden sivil topluma kadar farklı kesimlerden katılımcılar bir araya gelerek Karadeniz'in birleştirici gücünü yansıttı. Etkinlik boyunca dostluk, dayanışma ve birlik mesajları ön plana çıktı.

'Bugün burada sadece kahvaltı yapmıyoruz'

Açılış konuşmasını yapan KAR-DER Başkanı Av. Yusuf Bülent Aydın, Karadeniz kültürünün birleştirici yönüne dikkat çekti ve duygularını şu sözlerle dile getirdi:

'Bugün burada sadece kahvaltı yapmıyoruz; dayanışmayı, kardeşliği ve Karadeniz'in samimiyetini paylaşıyoruz. Her ilimiz bu etkinliğe katkı sundu, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çorum'dan Sinop'a, Düzce'den Artvin'e tüm Karadeniz'in birliği ve beraberliği adına daha birçok projede bir arada olacağız.'

Aydın, ayrıca dernek olarak kültür, sanat, çevre ve sosyal yardımlaşma alanlarında yeni projeler yürütmeye devam edeceklerini belirterek, Karadeniz ruhunu yaşatan her etkinliğin Türkiye'nin sosyal dokusuna katkı sunduğunu ifade etti.

Karadeniz'in sıcaklığı Ankara'ya taşındı

Kahvaltı boyunca Karadeniz'e özgü yöresel lezzetler masaları süsledi. Tulum ve kemençe ezgileri, mısır ekmeği ve hamsi kokusuyla birleşerek salona memleket havası kattı.

Katılımcılar, hem kendi illerinden gelen hemşerileriyle buluşmanın mutluluğunu yaşarken, yeni projeler ve bölgesel dayanışma konularında fikir alışverişinde bulundular.

Etkinlikte birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıktı. Karadeniz'in çalışkan, samimi ve misafirperver insanlarının buluştuğu bu kahvaltı, geleceğe yönelik ortak bir sinerjinin de başlangıcı oldu.

KAR-DER Başkanı'na teşekkür

Etkinliğin sonunda katılımcılar, organizasyonun başarısından dolayı KAR-DER Başkanı Av. Yusuf Bülent Aydın ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

Aydın'ın öncülüğünde gerçekleşen buluşmanın, Karadenizliler arasında köprü kuran örnek bir dayanışma etkinliği olduğu vurgulandı.

Katılımcılar, bu tür organizasyonların yalnızca hemşeri dayanışmasını değil, aynı zamanda Türkiye'nin farklı bölgeleri arasında kültürel bağları güçlendirdiğini dile getirdiler.

'Birlikten doğan güç, Karadeniz'in ruhudur'

Program, hatıra fotoğrafları ve samimi sohbetlerle son buldu. Gün boyunca hissedilen sıcak atmosfer, Karadeniz kültürünün 'paylaştıkça büyüyen' değerlerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Katılımcılar, bu buluşmanın geleneksel hale getirilmesi yönündeki dileklerini yineleyerek salondan büyük bir memnuniyetle ayrıldı.